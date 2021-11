Equipe recria o Arraial de Curral del-Rei, demolido para construção de BH

BH nasceu onde ficava o arraial, aos pés da Serra do Curral (foto: PIBIC/IFMG/DIVULGAÇÃO )

Quer viajar no tempo, fazer um passeio em 3D aos tempos de Curral del-Rei, o arraial destruído para a construção de Belo Horizonte? Graças à tecnologia e criatividade de uma equipe de Ouro Preto, na Região Central de Minas, é possível conhecer o lugarejo no fim do século 19, com o Largo da Boa Viagem, a Capela Sant’Anna, as ruas de Sabará e do Rosário e, testemunha eterna da cidade, a Serra do Curral.