Museu Memória Viva da UFTM disponibiliza visitas virtuais para escolas

O Museu Memória Viva da UFTM Uberaba conta com fósseis, crânios, esqueletos, embriões, fetos, peças anatômicas e macromodelos (foto: UFTM Uberaba/Divulgação) Desde o início desta semana, o Museu Memória Viva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, disponibiliza visitas virtuais para escolas públicas e particulares de todo o país.

A visita virtual pode ser transmitida ao vivo e com explicações técnicas sobre as peças expostas, como fósseis, crânios, esqueletos, embriões, fetos, peças anatômicas e macromodelos.



Também estão disponíveis o projeto “Decifrando o Corpo Humano” e apresentações sobre conceitos de evolução dos seres vivos.

Segundo a direção do Museu Memória Viva, a instituição de ensino que tiver interesse em agendar a visita on-line deve entrar em contato pelo e-mail museumemoriaviva.proext@uftm.edu.br. As visitações começarão a ser liberadas no final do mês.

Após o agendamento, será enviada a confirmação com links para professores e alunos. Durante a visita, eles poderão fazer perguntas por meio da plataforma de vídeo, no campo comentários.

Ainda segundo informações da direção do museu, o objetivo da visitação on-line é contribuir com os estudos da disciplina de ciências, além de oferecer um atendimento àquelas escolas, que por questões orçamentárias ou de distância, não conseguem se deslocar até o local.