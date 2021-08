Rampa de voo livre de Poços de Caldas vai ser licitada pela prefeitura

Rampa de voo livre é ponto turístico da cidade. Segundo a prefeitura, objetivo de licitar área é atrair mais visitantes (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/Divulgação)

A rampa de voo livre de Poços de Caldas, ponto turístico do Sul de Minas Gerais, será licitada e entregue à iniciativa privada. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (4/8) pela prefeitura, com o argumento de que a "regulamentação do serviço" possa trazer mais turistas e campeonatos para o município.

"O objetivo é regulamentar o serviço para proporcionar maior segurança à todos que utilizam o local e também possibilitar incentivos no setor. A modalidade tem grande potencial em Poços de Caldas e tem crescido muito", afirma o vice-prefeito Júlio Cesar de Freitas (DEM).

A ideia também é criar novos campeonatos e trazer eventos para o município. "É uma atividade muito importante e queremos valorizar o ponto e trazer novos investimentos, oferecendo uma infra estrutura ideal, tanto para visitantes quanto atletas e profissionais em geral", explica o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca.

O edital ainda não tem prazo para ser publicado, mas a expectativa é de que isso aconteça ainda neste mês de agosto.