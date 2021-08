Araçuaí vai fazer 'repescagem' da vacina para maiores de 40 anos

Araçuaí vai atender maiores de 40 anos sem doenças crônicas que não conseguiram tomar a primeira dose da vacina contra COVID-19 (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, divulgou o esquema de vacinação contra COVID-19 que será adotado nesta quinta-feira (5/8), após a chegada de 821 novas doses dos imunizantes para a cidade.



A prefeitura de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, divulgou o esquema de vacinação contra COVID-19 que será adotado nesta quinta-feira (5/8), após a chegada de 821 novas doses dos imunizantes para a cidade.

Serão aplicadas as primeiras doses para trabalhadores da indústria e construção civil de 30 a 39 anos, incluídos no grupo prioritário pelo Ministério da Saúde, e uma repescagem de moradores com 40 anos que ainda não conseguiram tomar a primeira dose.

Além disso, também será dada a segunda dose para quem tomou a vacina da AstraZeneca até 14 de maio.

Os horários serão alternados para evitar aglomerações. As doses serão aplicadas nos Postos de Saúde da Família (PSFs) da zona urbana (veja lista abaixo)

Como ficou o esquema?

das 13h às 16h: 2ª dose para pessoas dos grupos prioritários entre 55 e 59 anos, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até 14 de maio

das 16h às 20h: 1ª dose para trabalhadores da construção civil e indústria com idades entre 30 e 39 anos e repescagem para 1ª dose para maiores de 40 anos sem doenças crônicas





Dados da pandemia em Araçuaí

A cidade tem registrado queda significativa na ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o último boletim, divulgado nesta terça-feira (3/8), dos 10 leitos disponíveis no Hospital São Vicente de Paulo, três estão ocupados (sendo que apenas um por morador de Araçuaí).

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a cidade teve 1.915 casos de COVID-19 confirmados, com 51 óbitos. A prefeitura monitora 53 casos suspeitos.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, apontam que Araçuaí já distribuiu a primeira dose para 15.006 pessoas, 6.155 receberam a segunda e 713, a vacina de dose única.



A cobertura vacinal para a população adulta (acima de 18 anos) está em 52,33% na primeira dose, e 23,95% na segunda.

Veja onde as doses são distribuídas