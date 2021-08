Moradores de BH relatam erro em comprovante de vacina no Conecte SUS

Conecte SUS permite emissão de comprovante de vacinação (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O que diz a PBH

O que diz o Ministério da Saúde

que já se vacinaram e confeririam o certificado de vacinação contra a-19 pelo aplicativo Conecte SUS, dotiveram problemas: eles relatam casos em que o endereço onde foi aplicada a vacina, o lote e/ou a data estavam incorretos. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que vai orientar as equipes dos locais de vacinação.Para quem já completou a vacinação contra COVID-19, seja com imunizante de uma ou de duas doses, é possível obter umespecífico para a doença, emitido pelode forma, por meio do site e do aplicativoO documento serve comolegal dedo esquema vacinal e pode ser útil, por exemplo, paraque planejam ir a países que permitem a entrada de brasileiros mediante a apresentação de comprovante de vacinação.Sabendo disso, o jornalista e consultor imobiliário Geraldo Félix de Almeida Júnior, de 54 anos, foi surpreendido ao acessar o comprovante virtual. Lá, ele encontrou a data incorreta. ''Se eu precisasse viajar, eu ia me sentir muito lesado, porque se o aplicativo é exatamente para facilitar, ele não estava com as informações atualizadas, por uma questão de erro", relatou. Ele se vacinou em 11 de maio mas o cadastro foi feito em 5 de novembro.Nessa terça-feira (3/8), Geraldo procurou um posto na Região Centro-Sul para receber a segunda dose do imunizante. "A pessoa que fazia meu cadastro pra segunda dose, inclusive, relatou de outros casos acontecendo. A ideia é boa, porém não é a realidade para nós, pois encontra-se tudo desatualizado no aplicativo, não tem um acompanhamento para registrar os dados no app. Desde o início o aplicativo tembastante e dificultando o acesso com melhor rapidez", disse.A reportagem também conversou com outra pessoa vacinada que teve a data o lote e o local incorretos no certificado virtual.Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou que a vacinação em pontos de drive-thru e em postos extras é registrada no sistema do Ministério de Saúde como realizada em uma unidade de saúde de referência e, por esta razão, há uma diferença nos locais."Em relação à data da aplicação divergente do registro no sistema, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários compareçam à unidade para correção do registro, conforme consta no cartão de vacina. Não haverá nenhum prejuízo para a aplicação da segunda dose, pois o que vale é a data agendada no cartão", disse por nota.Já o Ministério da Saúde esclareceu, por meio de nota, que a disponibilização dos dados da vacinação no Conecte SUS Cidadão é possível apenas após o envio dos registros da campanha para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). "O envio destes dados é de responsabilidade dos estados e municípios. Após 72 horas do recebimento dos registros na RNDS, os dados são disponibilizados para o cidadão através do aplicativo do Ministério da Saúde", informou.Segundo o ministério, caso haja alguma divergência nas informações, o usuário pode acessar o suporte no próprio app, através do menu "Fale com o Conecte SUS". Para o cidadão que não tiver seu registro disponível no aplicativo em até 10 dias após a data da sua vacinação, o Ministério da Saúde orienta a procurar o local de vacinação ou a secretaria municipal de saúde para solicitar o registro e envio de dados à RNDS.