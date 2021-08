Com salários de até R$ 9 mil, Fhemig contrata médicos para a saúde pública

Novos médicos são contratados para atuar em UTIs de COVID-19 em Juiz de Fora e Patos de Minas (foto: CB/D.A Press) editais abertos para médicos que vão trabalhar nos leitos de terapia intensiva de pacientes com coronavírus. O Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, e o Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, estão compara médicos que vão trabalhar nos leitos de terapia intensiva de pacientes com coronavírus.









Patos de Minas





As inscrições para as vagas no Hospital Regional Antônio Dias vão até o dia 8 de agosto. As oportunidades são para médicos generalistas e especialistas, com preferência para os profissionais especialistas em infectologia, terapia intensiva e clínica médica.





O número de vagas disponíveis varia de acordo com os contratos assinados. Caso sejam contratos de 12h semanais, são 23 vagas. Mas se a carga horária for de 24h, serão abertas 11 vagas.



Os salários variam entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil, com flexibilidade para vantagens de acordo com o local de atuação ou função a ser executada.





Juiz de Fora

Os cadastros para o Hospital Regional João Penido devem ser feitos entre os dias 5 e 10 de agosto e, ao todo, estão abertas 12 vagas para atuação em UTIs de COVID-19.





Quanto ao salário, o valor varia conforme a carga horária semanal e a habilitação do profissional. Para os médicos generalistas são oferecidas cinco vagas para 12h semanais e uma vaga para 24h semanais, com salários de R$ 3,5 mil e R$ 7 mil.





As demais vagas estão abertas para profissionais especialistas. Com comprovação de experiência em atendimento de urgência e emergência, será aceita qualquer especialidade médica. A remuneração será de R$ 4.595, para 12h, e R$ 9 mil, para 24h.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.