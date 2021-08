Conselho Regional de Medicina do Ceará prorroga inscrições para 220 vagas

O Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) continua com inscrições abertas! O certame visa contratar 220 profissionais de nível médio e nível superior, sendo 20 vagas para provimento imediato e 200 para formação de cadastro de reserva. Os cadastros foram prorrogados até 16 de agosto.

Para o nível médio, há 143 oportunidades para assistente administrativo, sendo 13 imediatas e 130 para cadastro reserva. Já para o nível superior, são sete imediatas e 70 para cadastro reserva nos cargos de advogado, analista de recursos humanos, analista de sistema, auditor, contador e médico fiscal.

Após aprovados, os profissionais receberão ganhos de R$4.140 a R$7.068. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas por semana e a contratação segue o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Abertas nesta quinta-feira (24/6), as inscrições serão aceitas até às 23h59 de16 de agosto, unicamente pelo site do Idib. A taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 120, a depender do cargo.