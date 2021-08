Fogo destrói árvore com imagem de santa no Sudoeste de Minas

Chamas consumiram a árvore e a imagem de Nossa Senhora Aparecida; local é ponto de referência para voluntários fiéis e católicos (foto: Natanael Marques)

Mais uma vez, um incêndio ocorrido numa árvore que serve de abrigo e de altar para a imagem dedicada a Nossa Senhora Aparecida foi alvo de vandalismo. A árvore fica na LMG-836, entre São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino, e voluntários, peregrinos e fiéis usam o local para rezar.



Muita gente que passa pela estrada para no local para fazer orações de agradecimento ou para pedir graças por intermédio da santa. No local, também semanalmente é rezado um terço para Nossa Senhora Aparecida. Desde 2018, este é o quarto incêndio registrado no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar o fogo. Por sua vez, os devotos já se mobilizaram nas redes sociais para restaurar novamente o lugar e implantar outra imagem da santa. O incêndio foi registrado nessa segunda-feira (2/8) e o fogo consumiu parte da árvore. O altar existente no local foi totalmente destruído, inclusive as imagens sacras.





A principal delas foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida também foi quebrada e consumida pelo fogo. Ela havia sido entronizada (elevada) em 2019, quando os fiéis católicos de São Sebastião do Paraíso fizeram uma campanha e adquiriram outra imagem da santa também destruída em incêndio anterior.

Revolta

O fato vem causando indignação entre os fiéis, muitos deles revoltados com a repetição dos incêndios. Nas redes sociais, o jovem Natanael Marques, devoto da santa, esteve no local do incêndio, atribui o caso a “intolerância religiosa”.





Segundo Natanael, nos próximos dias começará uma campanha para a restauração do lugar e uma nova imagem de Nossa Senhora Aparecida deverá ser instalada no espaço. Um laudo vai apontar se a árvore será mantida, uma vez que o fogo consumiu boa parte da base.

Antes do acontecido, devotos de Nossa Senhora estavam sendo mobilizados para a realização de uma campanha de arrecadação para construção de uma capela de alvenaria. A iniciativa já tinha recebido a anuência do proprietário do imóvel. A intenção dos fiéis é que a partir das doações e o trabalho de voluntários seja possível reconstruir o lugar.