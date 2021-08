Pouso Alegre reduz oferta de leitos para COVID após queda de novos casos

HCSL fecha 13 UTIs e 42 leitos clínicos exclusivos para COVID-19 devido à diminuição nas internações (foto: Reprodução HCSL)

A prefeitura de Pouso Alegre decidiu reduzir a oferta de leitos exclusivos para o tratamento de pessoas infectadas com o coronavírus. Na última semana, foram fechadas 55 vagas, sendo 42 leitos clínicos e 13 leitos de UTI.



A medida foi adotada diante da queda considerável no número de internações causadas pela COVID. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Pouso Alegre tem se mantido com uma média próxima de 50 casos positivos por dia. Um dos motivos para essa diminuição de novos casos e a gravidade dos que surgem é o avanço da vacinação, aponta a secretaria.

É preciso manter os cuidados

Entretanto, mesmo com a redução de casos e a queda no número de internações, a secretária de Saúde pede para a população continue seguindo os protocolos de segurança, como higienizar as mãos, manter o distanciamento e usar máscaras.

“Estamos vendo que vacinação está trazendo bons resultados, mas mesmo assim não podemos baixar a guarda, peço que a população continue tomando os devidos cuidados para vencermos essa guerra juntos”, alerta Sílvia Regina.

A orientação para os casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus é procurar a UPA assim que surgirem os primeiros sintomas. A UPA está localizada ao lado do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, na Rua Comendador José Garcia.

Veja como está a ocupação hospitalar hoje

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (3/8), com dados do dia anterior, os hospitais de Pouso Alegre têm 51 pessoas internadas com a COVID-19, sendo 23 pacientes em leitos clínicos e 28 pacientes em leitos de UTI. Situação bem diferente de dois meses atrás, quando eram 114 pacientes internados, 60 em enfermaria e 54 nas UTIs.



No boletim que traz os dados do fim de semana, mais a segunda-feira, Pouso Alegre não confirmou mortes em decorrência da COVID-19. Há um óbito suspeito em investigação. O número de novos casos infectados foi de 104, nos três dias.



Desde o início a pandemia, Pouso Alegre registra 447 mortes e 23.279 moradores contaminados. Os recuperados são 22.493. Atualmente, em acompanhamento, são 339 pessoas, entre os internados e que cumpre isolamento domiciliar após a confirmação do vírus.