Asilo em Pouso Alegre confirma 20 casos de COVID em idosos, com duas mortes

Asilo Betânia da Providência confirmou que 20 idosos e seis funcionários foram infectados pela COVID (foto: Terra do Mandu) O Asilo Betânia da Providência, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, registrou os primeiros casos de COVID-19 em internos e funcionários. Nesta terça-feira (27), a direção do asilo confirmou que 20 idosos e seis funcionários foram infectados.



Todos já estão receberam as duas doses da vacina contra o coronavírus.

Dois idosos, um de 90 anos e outro de 91, faleceram em decorrência da doença. Quatro já estão recuperados e 14 estão com sintomas leves, isolados numa ala do próprio asilo. Os seis funcionários seguem cumprindo a quarenta em casa, também com sintomas leves.

A enfermeira responsável pelo asilo, Rosália Guimarães, afirma que o primeiro caso de idoso contaminado com o coronavírus foi detectado no dia 8 de julho, um ano e quatro meses após o primeiro registro na cidade de Pouso Alegre.



“A gente sabe que quando há um caso positivo, como a propagação do vírus é rápida, a gente já esperava que surgissem mais casos. Isolamos o primeiro caso e fomos testando os idosos que foram aparecendo com sintomas”.

Eficácia da vacina

A enfermeira Rosália ressalta a importância do imunizante. “A vacina não vai proibir de você se contaminar. Ela vai te ajudar a não ter sintomas mais graves. Ela previne o agravamento da doença. E foi isso que a gente conseguiu ver aqui. Estão todos recuperando bem. Infelizmente, tivemos essas perdas. Todos os demais idosos e funcionários estão evoluindo com sintomas leves”, explica a enfermeira.

O asilo mantém os protocolos sanitários desde o início da pandemia, indicados pelo Ministério da Saúde. As visitas permanecem suspensas. Mesmo com todos os internos e funcionários vacinados, o distanciamento social é exigido, assim como o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool 70%.

Pedido de doações de produtos