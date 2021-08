Pouso Alegre amplia vacinação contra COVID para pessoas com 38 e 39 anos

Pouso Alegre já vacinou mais da metade da população com a 1ª dose da vacina contra a COVID (foto: Walterson Rosa / MS) Pouso Alegre anunciou que irá vacinar pessoas de 38 e 39 anos contra a COVID-19 a partir desta quarta-feira (4/8). A imunização desse público acontece em dois dias, de acordo com a faixa etária.



Na quarta-feira, serão vacinados os moradores com 39 anos completos. Já na quinta (5/8), será a vez de quem possui 38 anos. Para receber o imunizante é obrigatório ter se cadastrado no site Imuniza PA.

A vacinação acontece das 13h às 19h, nos seguintes postos de saúde:

Cidade Jardim;

São João (Sebastião Reis);

Jardim Brasil I (São Cristóvão);

Pão de Açúcar;

Colinas de Santa Bárbara.

É necessário levar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS cadastrado em Pouso Alegre.

Pouso Alegre recebe mais de 4 mil doses de vacinas

Nesta terça-feira (3/8), a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre recebeu mais uma remessa de vacinas contra a COVID-19. Esse novo lote contém doses da Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca, e será distribuído para os 53 municípios que pertencem à regional a partir desta quarta-feira (4/8)

De acordo com a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Pouso Alegre irá receber mais 4 mil doses.



Serão 2.472 doses da Pfizer, 1.510 da CoronaVac e 175 da AstraZeneca – mais da metade será para a aplicação da primeira dose.

Com base nessa previsão, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a ampliação a vacinação contra a COVID-19 para uma nova faixa etária em Pouso Alegre.

Pouso Alegre vacina 50% da população com a 1ª dose

Pouso Alegre já vacinou 78.336 moradores com a primeira dose ou dose única da vacina contra a COVID-19, que corresponde a 51,35% da população do município. Já a segunda dose foi aplicada em 28.591 pessoas (18,74%), de acordo com último vacinômetro divulgado pela prefeitura.

O percentual foi calculado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que prevê que Pouso Alegre possui 152.549 habitantes. Porém, se for levado em consideração a imunização da população adulta, acima de 18 anos, essa taxa fica mais alta.



De acordo com a prefeitura, Pouso Alegre possui 103.699 habitantes com mais de 18 anos. Conforme essa estimativa, a porcentagem de vacinados com ao menos uma dose sobe para 75,54% e com as duas doses para 27,57%.



O município já recebeu 118.402 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 79.334 para primeira dose e 39.058 para a segunda. Desse total, a Secretaria Municipal de Saúde já aplicou 106.927 doses. Os dados foram atualizados na sexta-feira (30).

Gabriella Starneck - Especial para o EM