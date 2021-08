Estudo da Unifal aponta para queda nos indicadores da COVID no Sul de Minas

O estudo também aponta para a preocupação no crescimento de casos graves (foto: Arte/EM)

O estudo semanal da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) aponta para queda nos indicadores da COVID-19 na Região Sul de Minas. Os dados são embasados no Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Entre os 10 municípios mais populosos do Sul de Minas, nenhum apresentou crescimento na tendência de incidência de novos casos.

Porém, a pesquisa aponta que mesmo com a melhora é preciso manter atenção em relação à gravidade dos novos casos de COVID-19 que surgem. De maio até julho deste ano, esse índice subiu e registrou 0,06 em maio, 0,07 em julho e 0,09 em julho.

casos graves notificados a cada mês. Mesmo com a diminuição dos dados de internações (veja gráfico abaixo) por número de casos, há maior incidência de novos pacientes com quadros graves.



Gráfico da pesquisa mostra a queda do número de internações por número de casos registrados no Sul de Minas (foto: Unifal/Reprodução)



O professor da Unifal, e coordenador da pesquisa, Sinezio Inácio da Siva explica o por quê da necessidade de manter uma atenção a este aumento de casos graves e como a campanha de vacinação precisa ser observada de perto.

“A vacina é para ser efetiva em proteger contra casos graves. Se eles começam a aumentar, é preciso investigar se a proteção vacinal começou a decair ou se uma variante mais agressiva está agindo”, explica Silva.

Indicadores estáveis no estado e em queda no Sul

O Sul de Minas continua registrando queda na taxa de incidência diária média na semana, enquanto todo o estado mantém esse indicador estável.

Pela primeira vez neste ano, a taxa diária de novos casos na semana ficou abaixo do registrado no começo de 2021. Em número médio de novos casos por dia na semana, o Sul registrou 648, (valor abaixo de 700), o que não acontecia há quatro meses.

Já na tendência de novas internações na região, os números caíram. Foi observado na semana 43 novas internações em média por dia, e isso não ocorria desde 14 de março.

Em novos óbitos, a região manteve tendência de diminuição, com números médios de mortes diários caindo de 22 para 17.

O controle da pandemia não está consolidado, e mesmo com a queda nos indicadores da COVID-19 é possível ver certa oscilação entre melhora e piora. O que pode mudar para dados mais consolidados e estáveis, segundo a pesquisa, é a campanha de vacinação.

Até o momento no Sul de Minas, somente 19% da população foi vacinada completamente, ou seja, com as duas doses ou dose única (Janssen).

“A melhora do quadro epidemiológico, sem dúvida se deve à vacinação e medidas já conhecidas de prevenção. Mas a vacinação está tendo papel cada vez mais decisivo. Seu maior efeito é a redução de mortalidade e casos graves, e acaba também ajudando a diminuir novos casos”, comenta o professor.

O quadro nas maiores cidades da região

Entre os 10 municípios com a maior população do Sul de Minas, nenhum teve aumento na tendência de incidência de novos casos. Nesse indicador, oito das 10 cidades estão em situação de queda e apenas Lavras manteve estabilidade. Em Três Pontas, a cidade passou de diminuição para estabilidade.

Já nas novas internações, São Sebastião do Paraíso foi a única que teve crescimento. A maioria dos outros municípios apresentou diminuição (Poços de Caldas, Varginha, Lavras, Itajubá, Alfenas e Três Corações) – em estabilidade estão Pouso Alegre, Passos e Três Pontas.

Nos registros de novos óbitos, Lavras foi a única cidade que apresentou tendência de crescimento; as demais tiveram estabilidade (Poços de Caldas, Varginha, Passos, Itajubá e Três Corações). Pouso Alegre, Alfenas, São Sebastião do Paraíso e Três Prontas conseguiram diminuir o número de mortes.

Segundo a pesquisa da Unifal, considerando os três indicadores (casos, mortes e internações), houve melhora no quadro epidemiológico no conjunto dos 10 municípios com maior população da região.

No total de casos confirmados, o Sul de Minas têm 284.608 pessoas infectadas e 6.828 mortes por causa da COVID-19 – em acompanhamento são 6.307 pessoas e 271.473 estão recuperados.