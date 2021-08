Catador recebe 'carrocinha' comprada depois de campanha feita por jovens

Rubens Rodrigues recebendo a "carrocinha" de Ericson Rodrigues e Lauryen Souza, representantes do grupo que o ajudou (foto: Campanha "Vakinha Sr. Rubens"/Divulgação) Um grupo de jovens que atua na área de comunicação (Jornalismo e Publicidade & Propaganda) em Timóteo, no Vale do Aço, realizou o sonho de Rubens Rodrigues, 56 anos, um catador de material reciclável na tarde de terça-feira (03/8). Eles entregaram ao catador a sua tão sonhada “carrocinha”.

A “carrocinha” foi o nome usado na campanha de arrecadação (vaquinha virtual) desenvolvida pelos jovens para comprar um reboque articulado, para ser engatado em um automóvel. Esse reboque vai substituir o carrinho de mão que Rubens estava usando para transportar os materiais que ele catava num bota-fora, na periferia de Timóteo.

O Estado de Minas noticiou a campanha , em 6 de julho de 2021, às 23:13. Em poucas horas, antes de amanhecer o dia 7 de julho, a meta de R$ 3 mil já tinha sido alcançada.

A vaquinha arrecadou R$ 4.225 e a "carrocinha" custou R$ 3,5 mil. A sobra foi depositada pelos jovens na conta de Rubens, para ele pagar as despesas de licenciamento do reboque no Detran.

Rubens conseguiu um carro velho para engatar o reboque. Como ele é habilitado, o problema foi resolvido de forma rápida e fácil.





Rubens usava um carrinho de mão para coletar material reciclável em Timóteo (foto: Reprodução/Vakinha.me)

Ele ficou muito emocionado ao receber o seu presente. “Quero agradecer, primeiramente a Deus, e depois a todas as pessoas que doaram o dinheiro para a vaquinha, com o apoio do jornal. E agradecer muito aos jovens que se dispuseram a me ajudar”, disse.

Rubens é casado e trabalha para sustentar a sua família, com mulher e dois filhos. Antes de ter a “carrocinha”, ele carregava sucatas em pequeno carrinho de mão. Mas, agora, sua renda mensal vai aumentar.



“Agora eu vou poder carregar muito mais sucata. E também vou poder fazer pequenos fretes”, disse.