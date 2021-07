Catador pede ajuda para comprar carrocinha e trabalhar por sua família

Rubens descendo um barraco para atravessar um córrego, empurrando um carrinho de mão. Vida sofrida, que pode mudar (foto: Reprodução/Vakinha.me)

A história de Rubens Rodrigues, de 56 anos, um trabalhador da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, comoveu os servidores da Câmara Municipal de Timóteo, em especial a servidora Lauryen Santos. Ela soube, por meio de seus colegas, que Rubens, que trabalha como catador de material, tem de percorrer diariamente longas distâncias, cheias de obstáculos, para buscar o sustento para a família, no bairro onde mora.



“Eu me sensibilizei com a história dele, com a necessidade dele, e em conversa com amigos de uma agência de publicidade, resolvemos criar essa vaquinha on-line, pra comprar uma carrocinha pra ele”, explicou Lauryen, que visitou a casa de Rubens junto com os publicitários e viu de perto como é difícil a rotina dele.



Lauryen contou que o carrinho de mão utilizado por Rubens está em situação precária e ele precisa muito de uma carrocinha, capaz de transportar mais materiais recicláveis, passando por outro trajeto, melhor que o atual. E ela está confiante que vai conseguir a carrocinha e mudar a vida de Rubens.



Rubens ficou emocionado com a ajuda. Disse que depois que perdeu o emprego, teve de buscar o sustento para a mulher e dois filhos, catando os materiais recicláveis em um bota-fora, próximo de sua casa, no Bairro Santa Terezinha, em Timóteo.



“Eu gostaria que quem puder me ajudar, que me ajude, porque eu não sou aposentado, não tenho renda, e essa carrocinha vai servir para o meu sustento. Toda ajuda que vier vai ser muito bem-vinda”, disse.