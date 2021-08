MG: plano de saúde exige consentimento do marido para colocar DIU em mulher

A exigência da lei sobre o planejamento familiar - que é muito criticada - não contempla métodos contraceptivos como o DIU (foto: Pixabay/ Reprodução)

Cooperativas da Unimed de(Região Central de Minas) e de(Centro-Oeste de Minas) têm exigido odepara autorizarem o procedimento para colocar o DIU (dispositivo intrauterino) em mulheres casadas.Essa foi a informação divulgada pelo jornalnessa terça-feira (3/8). Além delas, a situação se repetiu em, no interior de São Paulo.O dispositivo intrauterino é um método contraceptivo que age localmente, no útero. Ele pode ser feito com, cujo prazo de validade é de 10 anos dentro do corpo, ou com hormônio (progesterona), que vale por cinco anos.Nesses períodos, a mulher não precisa se preocupar com a possibilidade de engravidar, mas pode, se quiser, retirar o dispositivo aA Folha entrou em contato, sem se identificar, porcom as três cooperativas da seguradora para confirmar a informação, que consta no Termo de Consentimento para inserção do contraceptivo."A informação de que não era possível realizar o procedimento sem o consentimento do cônjuge foi confirmada pela central de atendimento ao cliente das três unidades", informou a reportagem.As unidades de Divinópolis e Ourinhos informaram, por meio da assessoria de imprensa à Folha, queapós o contato da Folha.Já a unidade de João Monlevade negou."A cooperativa afirma que apenas recomenda que o termo seja compartilhado, por isso o espaço para a assinatura do companheiro."

As empresas se amparam na Lei 9.263 de 1996 sobre o planejamento familiar. A legislação é alvo de diversas de críticas por exigir o consentimento do parceiro nos casos de esterilização cirúrgica de pessoas casadas por ferir o direito à escolha pelo reprodutivo das mulheres.



Portanto, a exigência da lei não contempla métodos contraceptivos como o DIU.