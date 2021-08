Acusado de mandar matar mulher por causa de seguro é absolvido

Momento em que a juíza lê a sentença determinando a absolvição do réu (foto: TJMG/Divulgação)





A Justiça mineira absolveu Edson Vieira Maciel, de 50 anos, acusado de ser o mandante do assassinato da esposa, Rosemary dos Santos Vieira, de 46 anos, em abril de 2017 na porta da casa deles, no Bairro Bandeirantes, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.





11:46 - 19/04/2017 Mulher é assassinada ao chegar em casa na Pampulha júri popular nessa terça-feira (3/8), no Fórum Lafayette, Região Centro-Sul da capital. A sessão foi presidida pela juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira, com o promotor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) Cristian Lúcio da Silva na acusação e os advogados Leon Bambirra Obregon Gonçalves e Dorcas Marques Almeida na defesa do réu. O conselho de sentença foi formado por quatro mulheres e três homens. O construtor foi anessa terça-feira (3/8), no Fórum Lafayette, Região Centro-Sul da capital. A sessão foi presidida pela juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira, com o promotor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) Cristian Lúcio da Silva na acusação e os advogados Leon Bambirra Obregon Gonçalves e Dorcas Marques Almeida na defesa do réu. O conselho de sentença foi formado por quatro mulheres e três homens.





O crime ocorreu em 18 de abril de 2017. A Polícia Militar (PM) informou na época que o filho da vítima chegou da faculdade às 22h30 de carona com um amigo e viu uma motocicleta parada na esquina da rua. Alguns minutos depois, ele e o marido da vítima escutaram cerca de quatro tiros e foram até o portão da casa, onde encontraram Rosemary dos Santos Vieira, de 46 anos, baleada dentro do veículo de propriedade da mulher.





Edson chegou a levar Rosemary para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas ela morreu. As investigações da Polícia Civil tiveram início e Edson acabou preso em agosto daquele ano. Segundo a instituição, os depoimentos das testemunhas descartaram a possibilidade de uma tentativa de assalto. O homem que atirou contra Rosemary também foi identificado.





A vítima e o acusado estavam juntos há mais de 20 anos. "Aduz que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente no inconformismo do denunciado Edson com as desavenças atreladas a questões financeiras do casal e objetivando se beneficiar do seguro de vida que a vítima contratara poucos meses antes do homicídio, além do fato de que a ofendida pretendia a separação", consta no processo. Na época, Edson negou o crime.





Sete testemunhas foram ouvidas na sessão, entre elas um dos filhos do casal, que depôs a favor do pai.





Em plenário, o promotor Cristian Lúcio da Silva disse que as investigações apontaram que o crime foi cometido por alguém que queria a morte da vítima. Mas, Silva não se convenceu de que as provas corroborem o indiciamento de Edson como mandante do crime. Assim, ele pediu que os jurados votassem “não” em relação ao crime ter sido encomendado pelo construtor, pedindo assim, a absolvição.





No julgamento, Edson negou mais uma vez ter mandado matar Rosemary. Ele contou o que aconteceu no dia do crime e contou que socorreu a mulher, que era gerente de uma rede de farmácias, com a ajuda de vizinhos, já que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava demorando. “firmou ainda que a morte da esposa rebaixou o padrão de vida da família, uma vez que o salário dela era o principal componente da renda da família, e que não sabia de todos os seguros de vida que a esposa havia contratado”, relata o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).





A defesa de Edson também sustentou a tese de que ele não encomendou a morte da esposa. Os advogados disseram acreditar que o crime foi a mando de alguém, mas que a polícia teria se baseado em elementos equivocados para conduzir as investigações, desconsiderando outras linhas. Eles também enfatizaram que os filhos do casal acreditam que o pai é inocente.





O filho do casal que depôs disse no júri que a rotina da família em casa era tranquila, que não havia conflitos e afirmou não acreditar que o pai foi o mandante do crime.





Lida a sentença, a juíza determinou a expedição do alvará de soltura de Edson Vieira Maciel. O outro réu do processo é o suposto executor de Rosemary. Segundo o TJMG, ele também foi pronunciado, mas como recorreu da sentença, o processo foi desmembrado. Ainda não há informações sobre quando ele será julgado.