Acusado de mandar matar a esposa para ficar com o seguro é julgado em BH

Júri começou por volta das 9h40 desta terça-feira (foto: TJMG/Divulgação) acusado de encomendar o assassinato da esposa em 2017 é julgado nesta terça-feira (3/8) no Fórum Lafayette, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mulher trabalhava como gerente de uma rede de farmácias do estado e foi morta a tiros na porta de casa. Segundo as investigações, o homem teria ordenado o crime para ficar com o seguro de vida dela.









Edson chegou a levar Rosemary para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas ela morreu. As investigações da Polícia Civil tiveram início e Edson acabou preso em agosto daquele ano . Segundo a instituição, os depoimentos das testemunhas descartaram a possibilidade de uma tentativa de assalto. O homem que atirou contra Rosemary também foi identificado.





A vítima e o acusado estavam juntos há mais de 20 anos. "Aduz que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente no inconformismo do denunciado Edson com as desavenças atreladas a questões financeiras do casal e objetivando se beneficiar do seguro de vida que a vítima contratara poucos meses antes do homicídio, além do fato de que a ofendida pretendia a separação", consta no processo. Na época, Edson negou o crime.





Com uma hora de atraso, o júri começou por volta das 9h40, presidido pela juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira, no 3º Tribunal do júri. Os jurados são quatro mulheres e três homens.





A expectativa é de que oito testemunhas sejam ouvidas. Entre as que estiveram diante da juíza nesta manhã estão um policial civil, uma amiga da vítima, antigos vizinhos, um prestador de serviço e um dos filhos do casal. O segundo filho também falaria, mas o testemunho dele foi dispensado no início desta tarde em comum acordo entre a defesa do réu e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que faz a acusação. O réu começou a ser ouvido por volta das 12h40.