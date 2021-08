Campanha Agosto Lilás previne e orienta sobre a violência contra a mulher

Blitz sobre a violência contra a mulher será realizada durante esta semana em Minas (foto: PMMG/Reprodução) PMMG), por meio da 2ª Regional de Polícia Militar (RPM), lançou, nesta segunda-feira (2/8), a campanha "Agosto Lilás", que tem por objetivo o combate à violência contra a mulher em todo o estado. A Polícia Militar de Minas de Gerais (), por meio da 2ª Regional de Polícia Militar (RPM), lançou, nesta segunda-feira (2/8), a, que tem por objetivo o combate àcontra aem todo o estado.

Entre as ações, estão as blitze no trânsito para distribuir panfletos e dar dicas de como proceder caso as pessoas sejam vítimas desse tipo de violência; lives em redes da PM para discutir o tema; e palestras nos órgãos de combate em cada município do estado.

“Serão distribuídas também máscaras que foram entregues pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), com a propaganda da campanha “Sinal Vermelho”, que agora virou lei sancionada pelo presidente da República”, diz a tenente.

A Lei "Sinal Vermelho" pretende ajudar as mulheres vítimas de violência a conseguir denunciar, de outras formas seguras, sem ter que ir à delegacia, por medo ou vergonha. “ As vítimas fazem um X vermelho na palma da mão, o que indica que ela está sofrendo agressões”, explica Daisy Ferrarezi.





A PMMG já acompanhou 610 mulheres que foram vítimas de agressão, fizeram 10 mil visitas aos locais que acolhem as pessoas agredidas, aos agressores e às testemunhas. “ O acompanhamento às vítimas é feito durante dois meses, para orientar como devem agir após denunciar”, comenta.

A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006) está completando 15 anos e a PMMG, que age por meio da conscientização e mobilização da sociedade, além de fomentar a denúncia e prisão dos agressores, realiza a campanha no Agosto Lilás para reforçar o combate à violência contra a mulher.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.