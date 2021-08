No 1º dia da campanha Agosto Lilás, PM prende homem que ameaçava mulher

O conjunto habitacional foi invadido por homem que queria reatar namoro à força (foto: PMMG)

No dia em que efetuou o lançamento da campanha Agosto Lilás, que busca a conscientização contra a violência contra a mulher, a Polícia Militar prendeu em flagrante, em Contagem, um jovem de 20 anos que tentava invadir um apartamento no Bairro Sapucaias II, para agredir uma mulher, sua ex-namorada, também de 20 anos.

Segundo a tenente coronel Daisy, da PM, um chamado foi feito nesta segunda-feira (2/8) no endereço na Região Metropolitana de BH, dando conta de que um homem estaria tentando invadir o prédio para agredir uma mulher.

Uma guarnição da PM chegou ao local, mas não conseguiu entrar no prédio pois este não tem interfone. Foi feito então contato telefônico com apara que abrisse a portaria.

A jovem pediu à sua mãe que abrisse a porta e fosse até o primeiro andar. Mas quando a mulher abriu a porta, se deparou com o suspeito. Ela tentou fechar a porta, mas forçou a entrada e invadiu o apartamento.

Nesse instante, a jovem correu para a janela e começou a gritar por socorro e chamando pela polícia. O homem ouviu barulho nas escadas do prédio e iniciou uma fuga.

No segundo andar, os policiais depararam com o homem, que demonstrou nervosismo, alegando que tinha visto um homem fugindo do prédio. Os policiais não acreditaram em suas alegações, uma vez que não lhe fizeram qualquer pergunta. Ele foi levado ao terceiro andar e lá, identificado pela vítima, que já havia pedido de proteção contra o mesmo à PM. Ela foi incluída no Serviço de Proteção à Violência Doméstica.



Ameaças no serviço

Segundo relato dos militares, o homem e vítima tiveram um relacionamento por três meses e a mulher decidiu terminar. A partir daí, ele, que não aceitava fim do relacionamento, começou a perseguir a vítima, indo constantemente à padaria onde a jovem trabalhava, onde chegou a ameaçar, inclusive, colegas de trabalho da vítima.



Dois dias antes de ser preso, na manhã desta segunda-feira (2/8), o suspeito fez uma ameaça à vítima, dizendo que sua família iria pagar caro, caso ela não reatasse o namoro. Ao prender o homem, e levá-lo para a 3ª Delegacia de Polícia de Contagem, descobriu-se que ele era capixaba e que tinha passagens na polícia do Espírito Santo.



Agosto Lilás

A Polícia Militar de Minas de Gerais (PMMG), por meio da 2ª RPM, lançou, na manhã desta segunda, a Campanha de Prevenção à Violência Doméstica – Agosto Lilás.

A ação é baseada na Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006), que está completando 15 anos. O objetivo, segundo a tenente coronel, é agir por meio da conscientização e mobilização da sociedade, além de fomentar a denúncia e prisão dos agressores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 190.