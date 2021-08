Homem espanca companheira e acaba sendo esfaqueado por ela

O caso foi atendido pela Polícia Militar de Sete Lagoas (foto: Polícia Militar/Divulgação) agressões do marido há pelo menos seis anos, e foi espancada novamente nessa segunda-feira (2/8), esfaqueou o companheiro e acabou sendo presa. Segundo a própria, o golpe foi dado para se proteger, depois de ser agredida durante o dia todo. O caso ocorreu em Sete Lagoas, Região Central de Minas. Uma mulher de 59 anos que sofriado marido há pelo menos seis anos, e foinovamente nessa segunda-feira (2/8),o companheiro e acabou sendo presa. Segundo a própria, o golpe foi dado para se proteger, depois de ser agredida durante o dia todo. O caso ocorreu em, Região Central de Minas.

Nessa segunda-feira (2/8), no entanto, novo episódio de agressões. Conforme relato da mulher aos militares, ela começou a ser agredida pelo companheiro, com quem mora junto, de manhã. Entre os ataques, recebeu socos na cabeça e foi expulsa da própria residência, no Bairro Brejinho.

Ao voltar à tarde para a casa, foi espancada novamente. Além de socos, o autor usou uma colher de madeira, que chegou a se quebrar devido à força dos golpes dados contra a cabeça dela. Vale reforçar que os relatos são da própria mulher à Polícia Militar.

Facada

Em determinado momento, a mulher conseguiu escapar do homem, correu para a cozinha e pegou uma faca. Em seguida, ela desferiu um golpe na barriga do homem, que caiu com sangramento intenso.

A própria mulher acionou as autoridades. Com hematomas pelo corpo e pela face, além de dores no braço, ela foi levado ao Hospital Municipal, onde foi medicada e liberada. Saiu de lá detida e foi levada à delegacia de Polícia Civil.

Já o homem foi levado à mesma unidade de saúde, onde ficou internado para fazer cirurgia. Os policiais informam que não foi possível colher o depoimento dele devido ao estado de saúde.