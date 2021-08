Timóteo atinge 70,5% da população com a vacina contra a COVID

Vacinação em Timóteo já atingiu mais de 70% da população com a 1ª dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Timóteo atingiu, nesta quarta-feira, a marca de 70,5% do público-alvo com a primeira dose das vacinas previstas no Plano Nacional de Imunização.



O público-alvo totaliza 62.431 habitantes com idade acima de 18 anos. Desse quantitativo, 44.028 já receberam a primeira dose. Com a segunda e dose única, a vacinação já chegou em 15.521 pessoas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Mesmo com o avanço da vacinação, a SMS está alertando aos moradores de Timóteo para não relaxar em relação às medidas preventivas.

Entre essas medidas estão o uso correto da máscara facial, cobrindo a boca e o nariz, evitar aglomerações, higienizar sempre as mãos com água e sabão. E quando não for possível, usar o álcool em gel.

O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys (PSB), que tem 33 anos e tomou a vacina hoje, disse que a imunização de boa parte da população de seu município é motivo de orgulho e resultado de um trabalho sério de todos os servidores municipais, que se empenham mais a cada dia para salvar vidas.

“Desde o início da pandemia entendemos que era necessário garantir e prevenir a saúde de toda a população. Tivemos que adotar medidas duras, que tinham por finalidade tentar minimizar os impactos do vírus”, disse.

O prefeito Douglas Willkys, 33 anos, esperou na fila da vacina para ser imunizado (foto: Imprensa PMT/Divulgação)

Para o prefeito, a população de Timóteo entendeu que era preciso se vacinar e colaborou com as campanhas. A intenção agora é chegar ao público com idade de 31 anos (ou mais) até no fim desta semana.



“Destaco também o empenho dos profissionais da saúde que estiveram na linha de frente no combate à pandemia. Todas essas iniciativas foram úteis para minimizar o impacto da COVID-19 em Timóteo”, disse o prefeito.



Cronograma de vacinação em Timóteo

A vacinação continua nesta quinta-feira (5/8) em Timóteo para dois públicos, ambos recebendo a 2ª dose:

pessoas em tratamento de diálise e as que receberam a primeira dose da CoronaVac até 16 de julho.





Para quem faz tratamento de diálise, a vacinação ocorre entre 8h e 15h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo, no Bairro Olaria.





É preciso apresentar o CPF, um documento com foto, cartão de vacina e laudo ou documento que comprove o tratamento de saúde.





O horário para aqueles que irão receber a 2ª dose da CoronaVac é de 8h às 14h, nas Unidades de Saúde Primavera, Alegre, Limoeiro, Macuco, Cachoeira do Vale e Ana Moura.





Os documentos exigidos são o cartão de vacina, CPF, documento de identidade e comprovante de endereço.





Em ambos os casos, a pessoa não deve ter tido COVID-19 nos últimos 30 dias nem ter recebido qualquer vacina nos últimos 14 dias.





Vacinação na sexta-feira

As pessoas entre 31 e 33 anos e mais receberão a primeira dose nesta sexta-feira (6/8), entre 8h e 14h, obedecendo os seguintes horários por faixa etária: 33 anos e mais, de 8h às 10h; 32 anos, de 10h às 12h; e 31 anos, de 12h às 14h.





Foram disponibilizados nove locais para a vacinação:

CEFET-MG (Centro Norte);

Centro de Convivência Trajano Quirino Bicalho (São José);

Unidade de Saúde Primavera;

US Macuco;

US Ana Moura;

US Rosa Basílio (Distrito de Cachoeira do Vale);

US Maria Raimunda Perdigão (Ana Rita);

CRAS Leste (Bairro Alegre ao lado da Unidade de Saúde);

Área de Lazer do Vila Nova Esporte Clube (Rua 103, nº111, Bairro Cruzerinho).





Os documentos exigidos para a aplicação da vacina são o CPF, documento com foto, cartão de vacina e comprovante de endereço. O público alvo da vacinação não pode ter sido acometido pela Covid-19 nos últimos 30 dias e nem ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias.