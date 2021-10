Peirópolis, que abriga Museu do Dinossauro, passará por revitalização

Projeto de Revitalização de Peirópolis é do arquiteto da Secretaria de Planejamento de Uberaba Gabriel Felipe Morais (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) No início de novembro, a comunidade do bairro rural de Peirópolis, em Uberaba, vai conhecer o projeto de revitalização do local. Orçado em R$ 1,156 milhão, o projeto passa neste momento por ajustes para adequação orçamentária.

“Já existe previsão de captação dos recursos através do Banco do Brasil, sendo que, inclusive, o projeto orçamentário já foi aprovado na Câmara Municipal”, assegurou.



O projeto conta com intervenções que têm como objetivos trazer mais conforto e segurança para moradores, frequentadores e turistas de Peirópolis.

As intervenções ocorrerão no início do bairro e região onde há maior concentração de pessoas, ou seja, no entorno do Museu do Dinossauro, Casa do Turista, Casa do Doce e restaurantes.

O projeto conta com decks e playground (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Entre as novas mudanças estão novos calçamentos; ampliação da capacidade do estacionamento (cerca de 890m² com 40 vagas), tanto para veículos de passeio quanto para os ônibus de turistas; ampliação das instalações sanitárias, bem como promover melhorias ao lado da Casa do Turista com praças, áreas verdes, estrutura com brinquedos infantis, pergolados e bicicletário.

Outros detalhes do projeto envolvem a revitalização da área no entorno da Casa de Doces e restaurante. Os dois edifícios, localizados lado a lado, receberão piso nivelado no seu interior, dando acesso a novos decks externos revestidos.

Retomada econômica

Para a prefeita Elisa Araújo, a equipe da Secretaria de Planejamento teve a sensibilidade de preservar as características bucólicas de Peirópolis, com simplicidade e beleza. “Espero que a comunidade goste, pois vamos apresentá-lo aos moradores e comerciantes”, informa.

Ainda segundo a prefeita de Uberaba, o turismo regional é muito importante para a retomada econômica do município. “E cabe ao Poder Público encontrar meios e parceiros para que possa fomentar cada vez mais esse setor”, concluiu.