'Terra dos Dinossauros' mineira será revitalizada até o fim deste ano

Uberaba, no Triângulo Mineiro, anunciou um novo projeto de revitalização em Peirópolis, bairro rural da cidade que é conhecido como a Terra dos Dinossauros do Brasil

“Essa é a primeira etapa do projeto de revitalização, de acordo com recurso disponibilizado”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Rui Ramos.

Ainda conforme Ramos, o projeto, perto de ser finalizado, está previsto para ser realizado nos entornos da Casa do Turista e da praça principal de Peirópolis, onde estão localizados os museus e restaurantes.

“Após o projeto finalizado, será aberta licitação e a previsão é iniciar as obras até final do ano”, garantiu Rui Ramos, antes de complementar: “Houve algumas readequações no projeto após alguns pontos serem levantados pela prefeita Elisa Araújo. Poucos detalhes para caminhar para o processo de licitação”, finalizou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba.



Uma comitiva da administração municipal visitou Peirópolis no último fim de semana: além de Ramos, a diretora de Turismo, Feiras e Eventos, Maria Aparecida Basílio; o superintendente de Planejamento Urbano, Luiz Mário Molinar Neto; a superintendente de Gestão Urbana, Simone Florentino Magnino; e o permissionário da Casa do Turista, Renner Soares.