Bares e restaurantes de Uberaba voltam a funcionar sem restrição de horário

Desde o mês de abril do passado, bares e restaurantes de Uberaba sofriam com restrições em seus dias e horários de funcionamento (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Após cerca de um ano e meio sofrendo com proibições devido à pandemia, novo decreto de enfrentamento à COVID-19 de Uberaba, publicado na noite desta sexta-feira (10/9), liberou o funcionamento - sem restrição de horários e dias - dos bares, restaurantes, lanchonetes, disk bebidas, praças de alimentação e similares da cidade; nestes locais, as mesas agora podem receber até oito pessoas (antes eram seis) e, para os estabelecimentos que oferecem a música ao vivo, não há mais obrigatoriedade da proteção acrílica em frente aos músicos, apesar de recomendada.

Além disso, a utilização de piscinas para fins recreativos volta a ser permitida em Uberaba, porém continua proibido o uso de saunas.

Beber na rua continua proibido, assim como não caiu a obrigatoriedade das barreiras sanitárias nas empresas. Também permanece em vigor a obrigatoriedade de observância de uma pessoa para cada 4m² em ambientes abertos e de uma pessoa para cada 10m² em ambientes fechados.

A prefeitura de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade) afirmou que, atualmente, Uberaba está com índices da doença, controlados e em queda.

“E nossa esperança é termos essa situação de controle cada vez mais acentuada e para baixo, para que possamos tocar os projetos da saúde primária, sempre proporcionando mais saúde ao nosso povo”, declarou.

Há uma semana, segundo o último decreto de enfrentamento à doença de Uberaba, há havia liberado na cidade, além de seis pessoas por mesa, as atividades esportivas coletivas nas quadras e campos públicos e também a abertura dos clubes sociais, academias e demais estabelecimentos voltados à prática esportiva, de segunda a domingo, até as 23h; e a redução do distanciamento para 1,5 metro (antes 2 metros) entre as pessoas, em mesas, bancas ou barracas das feiras livres e gastronômicas e equipamentos aeróbicos/anaeróbicos.



Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (10/9), desde o início da pandemia foram registrados em Uberaba 40.237 casos da doença, sendo que destes 12.294 pessoas morreram.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (10/9) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Jovens de 14 e 15 anos serão vacinados na próxima segunda-feira (13/9)

Na próxima segunda-feira (13/9) serão imunizados com a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 os jovens de 14 e 15 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes com crianças até 6 meses. Além deste público, neste dia, os idosos de 85 anos serão contemplados com a 3ª dose. Parte destes dois públicos foram vacinados ontem (sexta-feira, 10/9).

Segundo o ‘Vacinômetro’ de Uberaba, atualizado na última quinta-feira (9/9), a cidade, de cerca de 340 mil habitantes, já recebeu 368.678 doses da vacina contra a COVID, sendo que foram aplicadas 334.233: 234.137 da 1ª dose; 91.469 da 2ª dose; 477 da 3ª dose e 8.150 da dose única.



UTI/COVID em torno de 50% e permanência das cirurgias eletivas



Divulgado toda quinta-feira, segundo levantamento da Secretária de Saúde de Uberaba, entre os dias 2 e 9/9, a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID ficou em 53% (rede pública) e 39% (rede privada). Os índices mantêm liberadas as cirurgias eletivas na próxima semana.