PBH amplia horário de funcionamento de bares e restaurantes

A quantidade de pessoas por mesa também foi ampliada (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A prefeitura de Belo Horizonte estendeu o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares a partir deste sábado (11/9). Os estabelecimentos poderão abrir as portas, diariamente, entre 5h da manhã e 1h do dia seguinte. A retirada no local poderá seguir a mesma jornada, ao passo que não há restrição de horário para os serviços de delivery.





Poderão seguir a regra os bares e restaurantes, galerias de lojas, centros de comércio, shopping centers e clubes de serviço, de lazer, sociais e esportivos. Outra novidade é a liberação para eventos de corrida licenciados.









De acordo com o último boletim, a transmissão por infectado está em 0,86. A ocupação de leitos de enfermaria é de 31,7% e a taxa de leitos de UTI é de 48,9%. A capital já vacinou 84,3% da população com a primeira dose e 46,9% com a segunda dose.





A quantidade de pessoas por mesa também foi ampliada. Agora, serão admitidos até oito clientes caso a mesa, individualmente ou em conjunto com outra, possua no mínimo 1,40 m de comprimento. Antes eram até seis pessoas. O distanciamento mínimo entre as mesas passa de 2 metros para 1 metro.





O comércio de alimentos em veículo automotor e em veículo de tração humana (carrinhos de pipoca, cachorro quente, entre outros) também terá seu horário ampliado e poderá funcionar diariamente, das 5h às 23h. O horário atual é das 11h às 21h.

Corridas

A prefeitura divulgará nos próximos dias o protocolo para a retomada das corridas de rua. Uma das exigências será que todos os participantes e trabalhadores apresentem teste negativo para COVID-19.