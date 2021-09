Veja o calendário de vacinação contra COVID-19 em Belo Horizonte

Receberão a dose de reforço os idosos de 70 anos e mais, de acordo com o Ministério da Saúde (foto: Roslan Rahman/AFP)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai aplicar, a partir da próxima segunda-feira (13/9), a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em idosos de 79 a 81 anos. Além disso, pessoas de 27, 28 e 55 anos são convocadas para completar o esquema vacinal com segunda dose.

Dia 13, segunda-feira : dose de reforço para idosos de 81 a 79 anos que já tomaram a segunda dose;





: dose de reforço para idosos de 81 a 79 anos que já tomaram a segunda dose; Dia 14, terça-feira : segunda dose para pessoas de 28 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 14 setembro as pessoas de 28 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 21 de setembro;





: segunda dose para pessoas de 28 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 14 setembro as pessoas de 28 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 21 de setembro; Dia 15, quarta-feira : segunda dose para pessoas de 27 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 15 setembro as pessoas de 27 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 22 de setembro;





: segunda dose para pessoas de 27 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 15 setembro as pessoas de 27 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 22 de setembro; Dia 16, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 55 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 16 setembro as pessoas de 55 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 23 de setembro.

As pessoas devem verificar os endereços no portal da PBH por faixa etária ou grupo prioritário ( clique AQUI ).O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.A imunização dos idosos de 79 a 81 anos será feita com o imunizante da Pfizer. Poderão se vacinar os idosos que estão nessa faixa etária e que tomaram a segunda dose.A exceção fica por conta dos belo-horizontinos que têm essa idade e receberam a vacina AstraZeneca: esse grupo não deve comparecer aos locais de vacinação. Por essa mesma razão, as pessoas de 85 a 82 anos ainda não foram convocadas. Isso porque quem tomou CoronaVac precisa de um intervalo maior.A aplicação da terceira dose nas pessoas de 81 a 79 anos acamadas ou com mobilidade reduzida também será iniciada. É necessário que os idosos aguardem o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do dia e horário.Receberão a dose de reforço os idosos de 70 anos e mais, de acordo com o Ministério da Saúde.A ampliação para outras faixas etárias será feita respeitando o intervalo entre as aplicações e de forma gradativa, condicionada ao recebimento de novas remessas de vacinas.Na terça-feira (14/9), o público de 28 anos poderá receber a segunda dose e, na quarta-feira (15/9), as pessoas de 27 anos poderão concluir o esquema vacinal.Já na quinta-feira (16/9), a segunda dose será para as pessoas de 55 anos.



As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação.



''Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina'', informa a PBH. (Com informações de Larissa Ricci)

