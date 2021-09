Minas distribui mais de 627 mil doses de vacinas contra a COVID-19

Desde o início da vacinação, mais de 22,6 milhões de doses foram repassadas aos municípios (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

O Governo de Minas iniciou nesta sexta-feira (11/9) a distribuição da 48ª e 49ª remessas de imunizantes contra COVID-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs).As regionais receberão as vacinas conforme as planilhas divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A operação de entrega terá continuidade neste sábado (11/9).Ao todo, são 627.945 imunizantes, sendo 276.053 doses da Pfizer, referentes à 48ª remessa, somados a 129.252 doses da Pfizer e 222.640 doses da CoronaVac, referentes ao 49º lote.

Veja a logística

Receberão vacinas por aeronaves da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) as seguintes URSs:

SRS Montes Claros;

SRS Teófilo Otoni;

GRS Unaí

Retirarão as vacinas no aeródromo ou na Rede de Frio da URS polo ou receberão em sua própria Rede de Frio as seguintes URSs:

SRS Varginha;

GRS Ituiutaba;

GRS Januária;

SRS Manhuaçu

SRS Coronel Fabriciano;

SRS Juiz de Fora;

GRS Pedra Azu;

GRS Ubá;

SRS Uberaba

Retirarão as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio as seguintes URSs:

SRS Alfenas;

SRS Barbacena;

SRS Belo Horizonte;

SRS Diamantina;

SRS Divinópolis;

SRS Governador Valadares;

GRS Itabira;

GRS Leopoldina;

SRS Passos;

SRS Patos de Minas;

GRS Pirapora;

SRS Ponte Nova;

SRS Pouso Alegre;

GRS São João del-Rei;

SRS Sete Lagoas;

SRS Uberlândia



Vacianção em Minas



Até o momento, a SES-MG já repassou aos municípios 24.071.681 doses de imunizantes contra a covid-19. A cobertura vacinal da população acima de 18 anos está em 84,96%. A cobertura de segunda dose está em 39,92%.



BH ainda não divulgou novo calendário de vacinação. Com a nova remessa, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deve ampliação grupos para imunização.



COVID em Minas

Minas registrou 101 mortes e 3.111 casos de COVID-19 no período de 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã de hoje. Desde o início da pandemia em março de 2020, o estado já acumulou 2.091.779 ocorrências de contaminações, e 53.525 mortes pelo vírus.





Além disso, os casos em acompanhamento são 35.905. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de Saúde.





Já o número total de recuperados do vírus é de 2.002.349. (Com MGabriela Leão Lima)