Com alta nos novos casos de COVID, Uberaba vacina jovens de 14 e 15 anos

Vacinação em Uberaba continua nos drives da Funel e do Shopping Uberaba, entre 8h30 e 16h (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (10/9) e próxima segunda-feira (13/9) serão imunizados com a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 os jovens de 14 e 15 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes com crianças até 6 meses. Além deste público, nos dois dias citados, os idosos de 85 anos serão contemplados com a 3ª dose.



Confira os números de doses de vacinas contra a COVID-19 que cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul estão recebendo nesta sexta-feira (10/9) (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)



Segundo o último boletim epidemiológico da maior cidade do Triângulo Sul, divulgado na noite desta quinta-feira (9/9), diferentemente dos últimos 20 dias, que é a média de casos positivos da doença por dia estava em 75, foram registrados nas últimas 24 horas 167 novos casos. A divulgação deste novo cronograma aconteceu após a chegada de duas novas remessas da vacina contra a COVID na Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul, com sede em Uberaba, nesta quarta-feira (8/9); as novas vacinas estão sendo distribuídas para os 27 municípios desta região nesta sexta-feira.Segundo o último boletim epidemiológico da maior cidade do Triângulo Sul, divulgado na noite desta quinta-feira (9/9), diferentemente dos últimos 20 dias, que é a média de casos positivos da doença por dia estava em 75, foram registrados nas últimas 24 horas 167 novos casos.





Desta forma, Uberaba totalizou 40.158 casos positivos, desde o início da pandemia. E com as duas mortes registradas no último boletim, os óbitos agora somam 1.293.



Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (9/9) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)



Locais e aviso importante aos jovens

Em Uberaba, as vacinações dos jovens de 14 e 15 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes com crianças até 6 meses e a 3ª dose para 85 anos a idade dos idosos estão liberadas para acontecer nos drives da Funel e Shopping Uberaba, das 8h30 às 16h.



“Já os demais públicos remanescentes e as pessoas agendadas para tomar a 2ª dose têm a opção de comparecer nas unidades de Saúde”, complementa nota da Secretária de Saúde de Uberaba.



Ainda conforme a Saúde de Uberaba, a vacinação do público jovem só será realizada mediante apresentação de um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba em nome dos pais, conforme consta no documento de identidade.



Além disso, os jovens precisam levar o documento comprobatório da condição de saúde assinado pelo médico, nos casos de deficiências permanentes, comorbidades, gestantes e puérperas. Este documento está disponível no site Uberaba Contra a COVID.



“Vale lembrar que para a vacinação de menores de 18 anos, será necessária a presença dos pais ou responsável legal, ou o jovem não poderá ser vacinado”, destacou nota da Saúde de Uberaba.



UTI/COVID em torno de 50% e permanência das cirurgias eletivas



Divulgado toda quinta-feira, segundo levantamento da Secretária de Saúde de Uberaba, entre os dias 2 e 9/9, a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID ficou em 53% (rede pública) e 39% (rede privada). Os índices mantêm liberadas as cirurgias eletivas na próxima semana.