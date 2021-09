Calor deve seguir em Minas, com possibilidade de chuvas no fim de semana

Vista de Belo Horizonte nesta manha de sexta (10/9) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O final de semana promete ser de muito calor em todo o estado. Em Belo Horizonte, os termômetros podem chegar aos 35°C, nesta sexta-feira (10/9). Mas há possibilidade de chuvas para praticamente todas as Regiões, até domingo (12/9). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









O céu fica claro a parcialmente nublado na maior parte do estado, e tem previsão de chuvas também para Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo, Central e Oeste, durante todo o fim de semana.





Além disso, as temperaturas mínima e máxima do estado foram registradas no Norte de Minas, com 9,2°C em Águas Vermelhas e 38°C no município de São Romão.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra