Incêndio volta a atingir Parque Estadual Serra Verde nesta madrugada

Parte da área que foi queimada pelo incêndio Parque Estadual Serra Verde, na Região de Venda Nova (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) O Parque Estadual Serra Verde, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, voltou a registrar focos de incêndio na madrugada desta sexta-feira (10/9).









Porém, uma nova denúncia de fogo no Parque foi recebida hoje por volta das 05h30. Uma equipe dos bombeiros atuaram até esta manhã combatendo pequenos focos para evitar que as chamas se alastrem ao longo do dia. Segundo os militares, não há casas próximas da área florestal.

Por causa das sucessivas queimadas e condições climáticas, Belo Horizonte segue sob uma névoa de fumaça nesta sexta. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para o fim de semana na cidade é de calor, com possibilidade de pancada de chuvas. Os termômetros podem variar de 20°C a 34°C.

Incêndio no Buritis

Ainda na manhã de hoje, por volta das 7h, um incêndio foi registrado na Avenida Senador José Augusto, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.





Segundo o Corpo dos Bombeiros, foi apurado com o solicitante que havia muitas chamas no local, com risco de atingir torres da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).





O fogo foi completamente controlado poucas horas depois. Os militares informaram que foi feito o combate em local de desnível próximo às torres. Não foram apontados algum tipo de dano.

Semana de combate ao fogo na Grande BH Minas Gerais continua sofrendo com aumento das queimadas. Conforme registros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), setembro, historicamente, concentra a maior mediana de focos ativos de calor no estado.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além do Parque Estadual Serra Verde, os bombeiros também atuaram no combate de incêndios em outros bairros da capital, Nova Lima e Rio Acima, somente nesta semana. No Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, um incêndio que começou no fim da tarde de domingo (5/9) só foi controlado 24 horas depois. Foram mobilizados no local 20 militares, 10 brigadistas e um caminhão pipa em apoio. O fogo queimou uma área de 23 hectares da reserva.

Na terça-feira (7/9), a corporação atuou na contenção de chamas em uma mata próxima ao condomínio Veredas das Gerais, em Nova Lima. O incêndio foi debelado e risco eliminado. Foram precisos 48 mil litros de água em uma área aproximada de 25 hectares.

Outro foco também atingiu a cidade na região da Alameda Serra do Cabral. Os militares foram acionados pelo morador de um condomínio durante a madrugada de quarta-feira (8/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve relatos de vítimas ou que as chamas atingiram propriedades particulares.

Em Rio Acima, uma região dentro do Parque Nacional da Serra do Gandarela ficou em chamas por quatro dias. O fogo começou no dia 4 de setembro e permaneceu até essa terça, deixando como rastro 235 hectares de área queimada. De acordo com o gerente do parque Tarcisio Nunes, há suspeitas de que este incêndio tenha sido criminoso. A equipe do parque está investigando as causas.

Números alarmantes

Dados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informam que os incêndios florestais na Grande BH tiveram um aumento de 75% em 2021. Segundo a corporação, entre janeiro e agosto de 2020, foram 1.805 registros. Já neste ano, subiu para 3.158 nos últimos oito meses.





Somente na capital, o aumento até agora foi de 51%. Foram 712 em 2020, e agora, 1.073, ou seja, 361 registros a mais. Mas o comparativo do último mês de um ano para outro, é de apenas 1% de aumento, sendo que subiu de 192 para 193.

Em Minas Gerais, desde das 11h de quinta (9/8) até 11h desta sexta (10/9), foram registradas pelo menos 223 solicitações ao CBMMG para atuação em incêndios em vegetações, conforme informou a entidade.