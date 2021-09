Incêndio atinge o Parque Estadual Serra Verde, em BH

Ver galeria . 7 Fotos Segundo os bombeiros, militares e brigadistas combatem duas frentes de chamas no local. O fogo está alto (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Brigadistas e militares do Corpo de Bombeiros combatem um incêndio com dois focos diferentes no Parque Estadual Serra Verde, em Venda Nova, BH. De acordo com a corporação, cinco viaturas se deslocaram ao local.

Ainda de acordo com os bombeiros, a chamada aconteceu por volta das 18h40. Não há casas próximas, mas as chamas estão logo atrás do Residencial Colônia da Serra. Felizmente, uma distância considerável dos imóveis.Uma das frentes combatidas pelos brigadistas e militares está em frente ao Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), na Rua Guido Leão, no Serra Verde.

Há também focos nas proximidades do Bairro Minas Caixa, também em Venda Nova. No total, 15 bombeiros combatem as chamas. A corporação não sabe informar o número de brigadistas.

Minas em chamas

Chamas estão altas no Parque Estadual Serra Verde, em BH (foto: Túlio Ribeiro/Divulgação)

Números do Corpo de Bombeiros ilustram os danos causados pela combinação entre o tempo seco e a irresponsabilidade do ser humano. Entre meio-dia dessa quarta (8/9) e meio-dia desta quinta, Minas registrou 417 chamados para combate de fogo em vegetação.



Praticamente, em média, a corporação computou uma ocorrência do tipo a cada quatro minutos. São 17 por hora.



Setembro, historicamente, concentra a maior mediana de focos ativos de calor no estado, conforme registos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).