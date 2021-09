Incêndio atinge torres de energia de Delta, que vive apagão por mais de 10h

O incêndio em Delta destruiu extensa área de plantação de cana-de-açúcar (foto: Reprodução/WhatsApp) Um incêndio de grandes proporções deixou a cidade de Delta, no Triângulo Mineiro, sem luz por mais de 10h. O fogo atingiu linhas de transmissão de energia elétrica e causou apagão no município de 11 mil habitantes entre 16h30 de ontem e 4h10 desta quinta-feira (9/9).

Foram mobilizados um caminhão e equipe da corporação, juntamente com caminhões pipas e funcionários de fazendas.

De acordo com o registro dos bombeiros, grande área queimada foi destruída pelo incêndio, não sendo possível especificar com exatidão a área atingida. “Motivo este que se faz necessário o empenho da ‘aeronave vespa’ no local para maior detalhamento”, diz trecho da ocorrência.