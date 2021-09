Fogo iniciado em canavial já consumiu mais de 12 hectares de mata

Bombeiros continuam o combate ao incêndio em vegetação no município de Gurinhatã, na região do Triângulo Mineiro. O fogo teve início na manhã de quarta-feira (8/9) em um canavial e acabou se espalhando pelas pastagens às margens da BR-364, atingindo a Serra dos Patos.





Os primeiros combates ao fogo foram realizados por moradores das propriedades vizinhas, lançando mão de tratores com reboques de tanques de água. Com a chegada dos bombeiros, as ações foram coordenadas para enfretamento às chamas na face leste da Serra, sendo controlado no fim da tarde.

Segundo os bombeiros, o terreno extremamente íngreme e a grande dispersão de focos do incêndio dificultam o combate direto as chamas, sendo difícil acessar as áreas de interesse.



No início da noite ontem as atividades da corporação foram suspensas devido ao risco oferecido pelo terreno, mas o fogo agora ao menos se alastra com velocidade um pouco menor. Os trabalhos foram retomados hoje pela manhã.

Estima-se uma área queimada até então de 12,1 hectares (sendo metade deles sobre a Serra) em terras planas de pasto e plantio, além de uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros de da face leste da Serra.