Toda semana são resgatados 17 animais silvestres em Uberaba

Serpentes, tatu, aves e tamanduás são os animais resgatados mais comuns (foto: HVU/Divulgação)

A cada dois dias, cinco animais silvestres são resgatados em Uberaba, no Triângulo Mineiro - em outras palavras, 17 a cada semana. Essas são as médias do trabalho dos bombeiros neste ano, entre o primeiro dia de 2021 e a última sexta-feira (10/9). Um dos responsáveis pelo alto número? O fogo