Chapada do Jacaré pega fogo e por pouco não deixa cidade sem água em MG

Incêndio na Chapada do Jacaré durou quase 6 horas (foto: Prefeitura de Itinga/Divulgação)

Não há mais riscos para o abastecimento de água em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, após um incêndio de grandes proporções que atingiu a Chapada do Jacaré neste fim de semana.

Segundo a prefeitura da cidade, o incêndio chegou a aproximadamente 200 metros da nascente do Córrego Água Fria, que é responsável pelo abastecimento de água do município.

O fogo começou na manhã desse sábado (11/9), e a fumaça pôde ser vista de vários pontos do município. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Chico Mendes foram acionados. O incêndio foi controlado no início da tarde.

"As chamas afetaram uma das principais encostas que atua como uma espécie de telhado por onde a água da chuva corre e abastece os lençóis do córrego Água Fria", informou a prefeitura.

Ao menos 90 hectares (equivalentes a 126 campos de futebol) foram destruídos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não houve feridos.