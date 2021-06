Uberaba ganha duas novas esculturas de dinossauros

O abelissauro e o titanossauro viveram no período cretáceo e atingiam 8m e 15m de altura, respectivamente (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Esculturas de filhotes de dinossauros (abelissauro e titanossauro), produzidas pelo paleoartista Rodolfo Nogueira, foram instaladas nessa terça-feira (15/6) no Geossítio Santa Rita, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O projeto Geopark Uberaba, segundo a prefeitura de Uberaba, tem o propósito de candidatar-se à Rede Mundial de Geoparks da Unesco e busca potencializar os valores patrimoniais de relevância nacional e internacional do município, sustentados na educação, conservação e desenvolvimento sustentável por meio do turismo e no tripé Uberaba Terra dos Dinossauros do Brasil, Capital Mundial do Zebu e local onde o maior médium do Brasil, Chico Xavier, se revelou ao espiritismo mundial.

“Em Uberaba, há sítios de extrema relevância, científica, educacional, histórica, cultural, paisagística e turística que retratam as riquezas geológicas e a herança histórica e cultural. Nessa relação, estão os já inaugurados Geossítios Peirópolis e Santa Rita, e os sítios históricos e culturais ABCZ e Memorial Chico Xavier”, informou nota da prefeitura.



A ação da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, faz parte da estruturação do projeto Geopark Uberaba Terra de Gigantes.





O Geossítio Santa Rita, onde foram instaladas as esculturas de filhotes de Abelissauro e Titanossauro, está localizado na rua Alaor Prata, 287, ao lado da Igreja Santa Rita e do Mercado Municipal.



O local possui um complexo turístico com Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Geoloja e Café, e Restaurante e Choperia Geopark.

O abelissauro foi um gênero de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período cretáceo (compreendido entre cerca de 145 milhões e 66 milhões de anos atrás), sendo que sua altura quando adulto poderia chegar a 8m de comprimento.

Já o titanossauro foi um gênero de dinossauros saurópodes, que viveu também o período cretáceo, podendo chegar a até 15m de comprimento.

Os gestores do projeto Geopark Uberaba são: Prefeitura Municipal de Uberaba, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Sebrae Minas e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).