Cidades de MG despontam em ranking de universalização do saneamento básico

Uberlândia é a cidade mineira com melhor avaliação no Ranking do Saneamento (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia/Marlúcio Ferreira)

Em, apenasaparecem no ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental () como localidades rumo à, entre municípios com mais de 100 mil habitantes. O levantamento ainda cita a capital mineira,, como tendo compromisso com a universalização.A universalização do acesso aos serviços de saneamento básico é uma meta do Plano Nacional de Saneamento Básico que visa garantir abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação de resíduos sólidos a 100% da população. Apenas 37 cidades são citadas entre aquelas rumo a esse acesso.Uberlândia obteve nota de 497,24 pontos e Uberaba conseguiu nota de 496,93 pontos, dentro de 500 possíveis. Belo Horizonte teve pontuação 482,57. Pelo ranking, os municípios são avaliados em quatro categorias: rumo à universalização, compromisso a esse fim, empenho para universalização e primeiros passos nesse sentido.Segundo a prefeitura de Uberlândia, melhor colocada do Estado em 2021, a cidade conta com Plano Municipal de Saneamento Básico, fornece água para 100% da população, trata 100% do esgoto coletado, atende 99% da coleta de resíduos sólidos e destina adequadamente 100% dos resíduos sólidos.Mais de R$ 385 milhões foram investidos no sistema de abastecimento e esgotamento sanitário nos últimos 16 anos, ainda de acordo com dados da prefeitura.“Investimos no saneamento em busca da qualidade de vida para a nossa gente, ao mesmo tempo atraímos novas investimentos para nossa cidade, assim, gerando novas oportunidades de negócios, renda e emprego”, disse o prefeito Odelmo Leão (PP). Ele citou ainda a conclusão Estação de Tratamento de Água Capim Branco, que está em pré-operação. Quando definitivamente interligada às estações existentes (Sucupira e Bom Jardim), vai garantir abastecimento para 1,5 milhão de pessoas.Em sua quinta edição, o Ranking ABES da Universalização do Saneamento é considerado pelas prefeituras um instrumento de análise do setor no Brasil, com apuração de impactos da ausência ou precariedade do saneamento na saúde da população.O ranking edição 2021 reúne 1.670 municípios brasileiros que forneceram informações ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis) referente a 2019.A organização da publicação divide os municípios em duas faixas populacionais: pequeno e médio porte (até 100 mil habitantes) e grande porte (acima de 100 mil).Os municípios que apresentaram as informações para o cálculo dos indicadores que compõem o ranking foram classificados em quatro categorias. A pontuação máxima possível é de 500 pontos, atingida quando o município alcança 100% em todos os cinco indicadores.