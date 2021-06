COVID-19: com 353 mortes em 24 horas, Minas tem alta em casos e mortes

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.

Quais os sintomas do coronavírus?

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

O número de mortes registradas em 24 horas ainda é preocupante. Foramem um dia, o que elevou para 43.559 no total.A média móvel de morte, por data de, é de 223. Em 3 de junho, era 198. Em duas semanas, foi verificado aumento de 12,6%, o que indica estabilidade. No entanto, os números seguem em patamar elevado, o que coloca em sinal depara novo pico.Os especialistas temem, que com a circulação daDelta, possa haver uma terceira onda em julho, com estresse na rede assistencial e, consequentemente, um maio número de mortes. A média móvel de casos é 8.432 em um dia. Em 3 de junho, era 8.474, portanto houve uma leve, mas a transmissão se mantém em patamar alto.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia