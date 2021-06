Contagem vacina pessoas de 56 anos, grávidas e puérperas nesta quarta (16)

Contagem aplicou 164.537 injeções de primeira dose até o momento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 19/01/2021)

Nesta quarta-feira (16/6), a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vaicontra a COVID-19 as gestantes e as puérperas (45 dias pós-parto) sem fatores de risco da doença.





Levar identidade com foto, CPF, comprovante de endereço;

Levar o cartão de pré-natal ou certidão de nascimento do bebê;

Utilizar máscara e manter o distanciamento social;

Estar com apenas um acompanhante para evitar aglomerações;

Não ter sido vacinada contra a COVID-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Os locais de vacinação para as gestantes e puérperas são diferenciados dos demais. Confira abaixo:

O avanço naacontece após a publicação de deliberação da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que autoriza a vacinação deste público.Também serão vacinadas as pessoas a partir deOs postos credenciados pela prefeitura (lista abaixo) funcionarão das 8h até as 16h.A prefeiturasomente a apresentação de cartão de pré-natal, comprovação de parto por documento de registro de alta hospitalar ou certificado de nascimento, sem necessidade de nenhum relatório específico.Confira, abaixo, as regras definidas pela prefeitura para vacinar:

REGIONAL ELDORADO

- UBS CSU Eldorado (Rua Portugal, 50 – Eldorado)



- UBS Água Branca (Av. Seis, n° 320 - Água Branca)



REGIONAL INDUSTRIAL



– UBS Bandeirantes (Rua Oito, 20 – Santa Maria)



– UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)





REGIONAL NACIONAL



– UBS Amendoeiras (Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras)



REGIONAL PETROLÂNDIA



- UBS Petrolândia (Rua Benzina, 10, esquina com Rua Refinaria Gabriel Passos)





REGIONAL RESSACA



– UBS São Joaquim (Rua Rubi, 83 – São Joaquim)



- UBS Jardim Laguna (Rua Bragança, 872 – Jd. Laguna)



REGIONAL RIACHO



– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)





REGIONAL SEDE



- Umei Bernardo Monteiro (Rua Wilson José de Souza, 30 Bernardo Monteiro)





REGIONAL VARGEM DAS FLORES



- UBS São Judas Tadeu (R. VL - 7, s/n - Nova Contagem)

Locais de vacinação para os demais públicos:

REGIONAL ELDORADO



– CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº 30 – Eldorado)



– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)



– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)



– UMEI Água Branca (Avenida Seis, nº 300 – Conjunto Água Branca)



– E M Sandra Rocha (Rua Hum, nº5 – Parque São João)



REGIONAL INDUSTRIAL



– Umei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)



REGIONAL NACIONAL



– Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)



– Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)



– Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)



REGIONAL PETROLÂNDIA



– Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – Entrada pela Rua Oleoduto nº 200)



REGIONAL RESSACA



– UBS São Joaquim (Rua Rubi, s/n – São Joaquim)



– UBS Jardim Laguna (Rua Bragança, 872 – Jd. Laguna)



– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)



REGIONAL RIACHO



– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)



REGIONAL SEDE



– Umei Bernardo Monteiro – (Rua Wilson José de Souza, 30 Bernardo Monteiro)



– Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)



– UBS Praia – (Rua do Registro, nº 1676 – Praia)



Para a dose 2 da CoronaVac:



somente na Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)





REGIONAL VARGEM DAS FLORES



– Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar (Rua Picassu, 275 – Icaivera)



– Umei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.

Quais os sintomas do coronavírus?

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia