Veja quem será vacinado essa semana no Leste de Minas

Vacinadora da SMS de Timóteo em ação. A cena vai se repetir várias vezes durante essa semana (foto: Divulgação PMT) COVID-19, mas apenas Ipatinga e Timóteo vão imunizar nesta semana as pessoas sem comorbidades e com idade inferior a 60 anos, ou seja, cumprindo o calendário divulgado pelo governo do estado nesta terça-feira (15/6). As principais cidades do Leste de Minas Gerais prosseguem com a vacinação contra a, mas apenas Ipatinga evão imunizar nesta semana as pessoas sem comorbidades e com idade inferior a 60 anos, ou seja, cumprindo o calendário divulgado pelo governo do estado nesta terça-feira (15/6).

Em Ipatinga, nesta quarta-feira (16/6), a vacinação será retomada com uma novidade. As pessoas sem comorbidades, na faixa etária entre 55 a 58 anos, finalmente, serão vacinadas. Para evitar aglomerações e aborrecimentos, a prefeitura pede que os interessados em receber a vacina, façam os agendamentos na Unidade de Saúde de Referência e aguarde ser chamado.

Entre 8 e 10h serão imunizadas as pessoas com 58 anos de idade e mais; de 10h às 12h, 57 anos; de 12h às 14h, 56 anos. Os pontos de vacinação para esse público são os seguintes: Associação dos Aposentados (Bairro Olaria), CEFET-MG (Bairro Centro Norte); Centro de Convivência Trajano Quirino Bicalho (Bairro São José); Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu (Bairro Limoeiro) e Escola Estadual José Ferreira Maia (Distrito de Cachoeira do Vale).

Além desses novos grupos, a Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo vai dar continuidade à imunização de pessoas com comorbidades, deficientes permanentes com ou sem BPC e trabalhadores da Educação em nível básico e superior, que serão vacinados nesta quarta-feira (16/6), na sede do campus do CEFET-MG, no Bairro Centro Norte, de 8h às 14h.

A SMS de Timóteo alertou para as exigências protocolares seguidas na vacinação das pessoas desse grupo. No caso das pessoas com comorbidades, será necessário apresentar laudo médico; para deficientes a exigência será a carteirinha de passe livre, laudo médico, extrato do INSS.

Já os profissionais da educação precisam levar o contracheque, carteira de trabalho, crachá funcional ou declaração de vínculo com a instituição de ensino. Todos precisam apresentar ainda documento de identidade com foto, CPF, cartão de vacina e comprovante de endereço.

A sexta-feira (18/6) foi reservada para a imunização dos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores do transporte ferroviário, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A vacinação está programada para o campus do CEFET-MG, de 8 às 12h.

Para o pessoal do transporte rodoviário e ferroviário, os documentos exigidos são a carteira de trabalho ou crachá funcional ou contracheque, carteira de sócio de sindicato ou cooperativa de motorista.



Os profissionais da limpeza urbana devem apresentar a carteira de trabalho ou crachá funcional ou contracheque com documento de identidade, declaração da empresa com indicação de CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e sua descrição. Todos deverão apresentar a identidade, CPF, cartão de vacina e comprovante de endereço.