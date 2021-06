Vídeo de adolescente vacinando repercute em Lavras

Adolescente teria se imunizado contra a COVID-19 em Lavras (foto: Redes Sociais) vídeo de um suposto adolescente se imunizado contra a COVID-19 em Lavras, no Sul de Minas, está dando o que falar na cidade. O jovem teria postado o momento que recebeu a dose e a foto da carteira do SUS com o comprovante da vacina. A prefeitura recebeu a denúncia e vai abrir um processo administrativo para apurar o caso. Umde um supostosecontra aem, no Sul de Minas, está dando o que falar na cidade. O jovem teria postado o momento que recebeu a dose e a foto da carteira docom o comprovante da. A prefeitura recebeu a denúncia e vai abrir um processo administrativo para apurar o caso.

A foto da carteira do SUS com o comprovante da vacina também foi compartilhada. Na imagem, a segunda dose está marcada para setembro. O caso repercutiu na cidade pela idade do adolescente. “Olha o que o amigo da minha filha acabou de postar. Vacinado, sendo que não tem 18 anos ainda. Essa vacina não foi testada em menor de 18 anos. Me disseram aqui que está certo, que ele tinha laudo e pessoas com mais de 12 anos já podem ser vacinadas”, compartilhou moradora nas redes sociais. Porém, o município vai começar nesta quarta-feira (16/6) a imunizar os moradores com 59 anos.

O Estado de Minas enviou o vídeo para assessoria de imprensa da prefeitura, que informou, por telefone, que vai abrir um processo administrativo para apurar o caso.

Lavras segue com 7.085 registros positivos da COVID-19, sendo 229 óbitos confirmados pela doença. A prefeitura já vacinou mais de 40 mil pessoas contra o novo coronavírus, entre primeira e segunda dose.