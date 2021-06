Após anunciar assalto, motociclista mata sitiante e não leva nada

O sitiante foi levado para a Casa de Saúde União, de Caratinga, e morreu horas depois de ser baleado em Piedade de Caratinga (foto: Reprodução Worldorgs.com) A Polícia Militar está à caça do homem que atirou contra Onário Barbosa da Silva, de 41 anos, sitiante na zona rural de Piedade de Caratinga, na tarde de segunda-feira (14/6). Ele morreu na manhã desta terça-feira (15/6), na Casa de Saúde de Caratinga. O que intriga a polícia é a motivação deste crime.

A esposa do sitiante contou à polícia que ela e o marido seguiam de carro para o sítio que pertence a eles, na zona rural de Piedade de Caratinga, Leste de Minas. Ela estava dirigindo o Fiat Uno e o marido viajava no banco traseiro. De repente, um motociclista passou pelo carro e, mais diante, parou a moto no meio da estrada de terra, impedindo a passagem do carro.

Ela parou o carro e o motociclista veio na direção do veículo. Foi até à porta de trás, onde estava o sitiante, e disse: "Isso é um assalto, saia do carro". A mulher contou à polícia que o marido obedeceu, saiu do carro, e foi alvejado por vários tiros disparados pelo condutor da moto.

O que mais intriga a polícia é que o motociclista, após atirar no sitiante, não levou nenhum pertence do casal. Pegou a sua motocicleta e retornou para a Piedade de Caratinga, direção oposta ao sítio.

A mulher do sitiante disse à polícia que o atirador era um homem magro, moreno e alto. Outros motoristas, que seguiam pela estrada e viram o atirador em fuga, disseram à polícia que ele pilotava uma motocicleta parecida com uma Honda Bros, branca e com detalhes em verde.



Usava capacete escuro e jaqueta escura. A polícia segue essas pistas para prender o motociclista.