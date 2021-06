Adolescente é detido após comercializar haxixe e LSD pelo Instagram

A Polícia Civil de Araxá localizou na casa do adolescente cerca de 50 gramas de haxixe e 25 pontos de LSD, além de uma balança digital e o computador que o suspeito utilizava para acessar a rede social e vender as drogas (foto: PCMG/Divulgação) Um adolescente de 16 anos foi detido pela Polícia Civil (PC) em residência de Araxá, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de comercializar drogas de alto valor de mercado por meio de um perfil do Instagram denominado “Dr.FaixaPreta710”.

Segundo o delegado regional de Araxá, Vitor Hugo Heisler, durante buscas realizadas na casa do adolescente, que foram acompanhas pelos seus pais, os policiais civis apreenderam cerca de 50 gramas de haxixe do tipo “Purple Cake” e 25 pontos de LSD do tipo “bike” ou “bicicletinha”, além de uma balança digital e o computador que o suspeito utilizava para acessar a rede social.

“O adolescente confessou, na presença dos pais, que estava realizando o comércio de drogas há aproximadamente um ano”, contou o delegado.

Em seguida, ainda segundo Heisler, o menor foi autuado em flagrante por ato infracional pela prática de fato análogo ao delito de tráfico de drogas e, depois de ouvido na Delegacia de Polícia Civil, foi liberado sob a responsabilidade dos pais, nessa terça-feira (15/6).