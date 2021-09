Tentativa de furto de cabos ameaça abastecimento de água na Grande BH

Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio das Velhas em Nova Lima, na Grande BH, parou após tentativa de furto de cabos elétricos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 20/05/2015)

Bandidos tentaram furtar cabos elétricos da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio das Velhas, em Nova Lima, na Grande BH. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (14/9) e ameaça o abastecimento de bairros da Região Metropolitana da capital mineira.As informações são da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). De acordo com a Copasa, o fato chegou paralisar completamente a ETA, mas o sistema foi reestabelecido.A estação está localizada no distrito de Bela Fama, em Nova Lima. A Copasa registrou ocorrência junto à Polícia Militar.Procurada, a PM informou que duas caixas que guardam os fios tiveram suas tampas danificadas pelos criminosos. Ninguém foi preso.Segundo a corporação, o vigilante da ETA Rio das Velhas informou que as caixas ficam em um túnel, nas proximidades da portaria de acesso ao equipamento por meio do Bairro Galo, também em Nova Lima.Ele só se dirigiu ao local quando a equipe técnica da Copasa verificou a paralisação do sistema de tratamento de água do Velhas. O vigilante contou, segundo a PM, que a situação tem se repetido com frequência nos últimos meses.“A Companhia informa que a ação dos ladrões pode provocar desabastecimento em alguns bairros da capital e parte da RMBH. A Copasa pede a população que use a água de maneira racional para que ela continue chegando em quantidade e com qualidade para toda a população”, informou a Copasa em nota.

Capacidade limitada

Por volta das 9h30 desta quarta (15/9), a Copasa informou que a ETA Bela Fama opera com 70% de sua capacidade. Portanto, alguns reservatórios continuam prejudicados pelo crime.

Ainda segundo a companhia, seus servidores trabalharam durante toda a madrugada para restabelecer o serviço.

"Ao longo do dia é possível que alguns clientes ainda sejam impactados pela ação criminosa dos vandalos que tentaram roubar cabos de energia da estação", informou.

Em caso de problemas de abastecimento, o cidadão deve acionar a Copasa por meio deste link.