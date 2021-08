Poços e nova adutora podem ser alívio a sistema Copasa no Rio das Velhas

Estação de Tratamento de Água de Bela Fama pode ter pressão por captação aliviada (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um sistema de poços a ser perfurado e uma nova adutora interligada à Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Fama, em Nova Lima, devem trazer mais segurança hídrica à Grande BH e alívio ao Rio das Velhas.As medidas de reforço da captação e tratamento serão implementadas pela Mineradora Vale em acordo com o Ministério Público Estadual (MP), com interveniência da Copasa, do Estado de Minas Gerais, da empresa Aecom e da AngloGold Ashanti, em aditivo ao Termo de Compromisso que trata sobre o abastecimento de água da Grande BH, a ser avaliado para homologação judicial.Devido à estiagem e às condições de degradação ambientais, a Copasa precisou reduzir a sua captação de 6,5 para 6 metros cúbicos por segundo (m3/s) no manancial. A vazão atual é crítica, em 9,3 m3/s, de acordo com a Copasa.Não chove na Grande BH há 73 dias. Desde 28 de julho de 2021, o Rio das Velhas se encontra em estado de alerta pela baixa vazão. O rio responde por cerca de 60% do abastecimento da região. O Sistema Paraopeba praticamente atende ao restante e opera atualmente com 80,5% de capacidade, segundo dados da Copasa.Entre elas está a perfuração de poços e a interligação dos mesmos ao sistema da Copasa, em Sabará, a construção de uma nova adutora para abastecer a Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Fama da concessionária, em Nova Lima, e uma série de ações para garantir mais tempo de autonomia para 32 usuários essenciais da região, como escolas e hospitais.As ações têm como objetivo reforçar a segurança para o abastecimento dos municípios que podem ser impactados em eventual suspensão da captação da ETA Bela Fama, localizada no rio das Velhas.Em Sabará, a previsão é a implantação de oito a 10 poços. Com profundidade de 300 a 450 metros, os poços terão capacidade para suprir o abastecimento de 200 l/s ao município, mesma vazão ofertada atualmente pela ETA Bela Fama. A alternativa foi identificada como a mais eficiente tendo em vista seu potencial hidrogeológico. A utilização da área também levou em conta a proximidade com a adutora da Copasa, com a qual os poços serão interligados.Também será construído um sistema de captação para abastecer a ETA Bela Fama da Copasa. Esse sistema irá captar a água armazenada na barragem de Cambimbe, que é de propriedade da AngloGold Ashanti, e direcioná-la, por tubulação, numa extensão aproximada de 4 quilômetros, até a ETA Bela Fama.A vazão a ser captada pelo sistema será capaz de abastecer cerca de 89 mil habitantes, sendo a totalidade do município de Raposos e parte de Nova Lima, atualmente abastecidos pela ETA Bela Fama. “A utilização da barragem se mostrou estratégica em razão de sua proximidade com a estação da Copasa”, informou a Vale.Para os usuários essenciais, serão implantados ou reativados reservatórios ou perfurados poços tubulares, incluindo as adequações necessárias, considerando a capacidade de reservação e a disponibilidade física de cada usuário. O objetivo é garantir uma autonomia de pelo menos 72 horas de água em cada caso.A ETA Bela Fama da Copasa recebeu uma barreira de proteção própria construída pela Vale ao seu redor. “O encapsulamento feito pela barreira é capaz de proteger o ponto de captação preservando a estrutura e seus equipamentos em caso em que haja essa necessidade”, afirma a Vale.