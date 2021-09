Patos de Minas anuncia multa de R$ 1 milhão à Copasa por falta de água

O Procon de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, multou a Copasa em R$ 1 milhão por causa da falta d'água que é registrada na cidade desde a semana passada. A notificação da autuação foi confirmada nesta segunda-feira (13/9), e a empresa tem 30 dias para recorrer.

Na última quarta-feira (8/9), um acidente com um carro derrubou postes e prejudicou a distribuição de energia elétrica na estação de captação que fica no Rio Paranaíba, principal manancial de abastecimento de água do município. Ao todo, foram oito horas sem captação de água, um total de 14 milhões de litros que deixaram de ser distribuídos.