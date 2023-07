Polícia flagra crimes de receptação, uso de drogas e maus tratos a idoso

432

Denúncia foi feito por comerciantes que viram quando homem vendia disjuntores na praça (foto: Redes sociais)

Ao investigar uma denúncia de venda ilegal de disjuntores elétricos, a Polícia Militar de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acabou fazendo um flagrante de maus tratos a um idoso, de 88 anos, avô de um homem, de 32, preso na noite de quarta-feira (5/7), pelo dois crimes. Uma mulher, de 58 anos, filha da vítima e mãe do autor, também foi presa.

A PM recebeu denúncias de que um homem estaria vendendo material elétrico na Praça Márcia Rodrigues do Carmo, com preços muito abaixo dos praticados no mercado. A partir daí, os policiais chegaram aos maus tratos.

Os militares foram até a casa do suspeito, bastante conhecido na cidade, pelo envolvimento em vários crimes, tendo, inclusive, cumprido pena em penitenciária.

Já havia, anteriormente, denúncias de maus tratos ao avô. Os militares foram, então, até a residência. Por uma fresta da janela, viram o homem sentado na sala, ao lado do avô, cheirando cocaína.

Bateram na porta e a mulher, mãe do suspeito, filha do idoso, atendeu a porta e permitiu a entrada. Constataram que o idoso não consegue se movimentar, fica o dia todo sentado, à frente da televisão.

Os policiais também estranharam a sujeira do local, totalmente insalubre, chamaram o Samu para socorrer o idoso e deram voz de prisão ao neto. O médico que compareceu ao local, ao examinar a vítima, que faz tratamento de câncer, constatou que a sonda estava infeccionada.

O idoso foi então levado para o Hospital 25 de Maio, onde permanece em observação. O suspeito e a mãe dele'- foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Esmeraldas.