Disque Denúncia: 181 atinge marca de mais de 1 milhão de ligações

Ao final de junho, o 181, Disque Denúncia, atingiu a marca de 1,1 milhão de queixas feitas pelos moradores de Minas Gerais. Existente no estado desde 2007, o Disque Denúncia é uma ferramenta que permite que pessoas anônimas colaborem com a segurança pública.

Ao longo deste período, denúncias ligadas a tráfico de drogas, jogos de azar e maus tratos a animais lideram as estatísticas. As queixas repassadas pelos mineiros levaram os órgãos policiais a abrirem 2.329 inquéritos.

Números do Disque Denúncia em MG desde 2007

- 10 milhões de ligações; - 1,1 milhão de denúncias contabilizadas; - 2.329 inquéritos policiais abertos; - 25 toneladas de drogas apreendidas; - 270 mil pessoas presas ou recapturadas; - 30 mil armas de fogo apreendidas;





Homem joga carro em policiais, cai em ribanceira e deixa drogas para trás “Ao denunciar, as pessoas contribuem com a segurança pública, com a sua própria segurança e a de seus familiares. É muito importante essa confiança e a colaboração com o trabalho das forças de segurança”, explicou o superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Bernardo Naves.

Belo Horizonte e Juiz de Fora registraram mais denúncias

A pedido do jornal Estado de Minas, a Sejusp fez um levantamento das cidades mineiras com mais denúncias feitas através do 181. Belo Horizonte lidera o ranking, com Juiz de Fora, na Zona da Mata, atrás.

Cidades mineiras com mais denúncias feitas no 181

- 1° Belo Horizonte: 56.847 - 5,00%

- 2° Juiz de Fora: 40.948 - 3,60%

- 3° Contagem: 38.684 - 3,40%

- 4° Uberlândia: 38.592 - 3, 39%

- 5° Betim: 38.683 - 3, 40 %

- 6° Ribeirão das Neves: 33.021 - 2,90%

- 7° Governador Valadares: 29.937 - 2,63%

- 8° Santa Luzia: 29.661 - 2,61%

- 9° Divinópolis: 22.673 - 1,99%

- 10° Montes Claros: 23.166 -2,04 %

- Demais cidades: 784.798 - 69,02%

“A chamada é direcionada para a central de atendimento, onde há pessoas treinadas e preparadas para lidar com todos os possíveis casos. Feita a denúncia, as informações repassadas aos atendentes são registradas e encaminhadas para analistas das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que verificam, classificam e incorporam à denúncia outras informações, quando já existentes em bancos de dados dessas instituições, e que também auxiliam na solução de cada caso”, informou a Sejusp.

A Sejusp ressalta que o Disque Denúncia 181 não é um canal para situações de urgência. Caso o mineiro necessite de uma intervenção imediata dos órgãos de segurança pública é necessário ligar para a Polícia Militar (190), Polícia Civil (197), ou Corpo de Bombeiros Militar (193)