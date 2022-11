Disque Denúncia completa 15 anos com mais de 263 mil criminosos presos

Serviço recebe denúncias para as três forças de segurança: Polícia Militar e Civil, e Corpo de Bombeiros (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG/Divulgação)

O sistema de Disque Denúncia Unificado (DDU) 181, coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), completa 15 anos nesta quinta-feira (10/11). Durante esse tempo, foram mais de 9,8 milhões de chamadas de cidadãos que passaram informações sobre crimes de forma anônima.



O superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Bernardo Naves, destaca a importância que é o cidadão ter conhecimento da ferramenta, utilizá-la e confiar nela. “O 181 é um serviço que pertence ao povo mineiro. É por meio dele que as pessoas podem contribuir para a sua segurança, de seus familiares e da sua comunidade”, ressalta.



As denúncias têm contribuído para operações importantes no estado, por exemplo, na apreensão de As denúncias têm contribuído para operações importantes no estado, por exemplo, na apreensão de 1,5 tonelada de maconha em Uberlândia , no Triângulo Mineiro, em 24 de outubro, o que representou um prejuízo de cerca de R$ 7 milhões ao crime organizado. A partir do serviço, também, foram retiradas 29 mil armas da rua.

Principais denúncias

Mais de 59% das denúncias recebidas são relacionadas ao tráfico de drogas. Em segundo lugar, aparecem as denúncias sobre atividades do Corpo de Bombeiros, como demandas de vistorias e fiscalizações de locais privados e/ou públicos, por exemplo.



Denúncias relacionadas a homicídios, maus-tratos a animais, comércio ilegal, posse irregular de arma de fogo, pessoas foragidas e procuradas, receptação e desmanche de carros, também compõem a lista dos principais motivos das ligações.

Belo Horizonte lidera as chamadas do serviço, com 24% das ligações, seguida por Juiz de Fora, Contagem, Uberlândia e Betim.

O serviço

O Disque Denúncia Unificado 181 é um serviço gratuito para a população. O canal está disponível, 24 horas por dia, para os 853 municípios de Minas Gerais. As informações passadas aos atendentes são encaminhadas para analistas das polícias Civil, Militar e ao Corpo de Bombeiros.



Segundo a Sejusp, o 181 não oferece resposta imediata, já que existe um prazo de 90 dias para apurar e responder à denúncia apresentada. Em casos de flagrantes e urgência, o cidadão deve entrar em contato com as corporações: PMMG (190), PCMG (197) e CBMMG (193).



*Estagiário sob supervisão