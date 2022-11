Homem furta ônibus de transporte público em Uberlândia

Veículo parado depois de a polícia ter atirado contra pneus (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem furtou um ônibus do transporte público de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta terça-feira (8/11). O ladrão foi detido em flagrante após os policiais atirarem contra os pneus do veículo. Câmeras de segurança registraram a perseguição.Segundo a Polícia Militar, o veículo foi deixado no estacionamento ao lado de um terminal do Sistema Integrado de Transportes da cidade, no bairro Santa Luzia. O suspeito, de 25 anos, percebeu que as chaves estavam na ignição e resolveu sair com o automóvel.Assim que o furto foi notado, a Central de Tráfego monitorou o ônibus por meio do sistema de rastreamento. A PM conseguiu abordar o veículo no bairro Umuarama, a cerca de 10 quilômetros do local de onde foi retirado.O ladrão não obedeceu à ordem de parada e fugiu pela rodovia BR-050, avançando semáforos e paradas obrigatórias em esquinas. Ele chegou a jogar o ônibus contra outros veículos pelos quais passava para evitar que ficasse preso no tráfego e fosse alcançado pelas viaturas.No bairro Custódio Pereira, os policiais atiraram contra os pneus para que a fuga fosse cessada. Aos militares, o ladrão se recusou explicar o motivo de furtar o ônibus. Além deste crime, ele pode responder por desobediência e por dirigir veículo automotor sem a habilitação devida.